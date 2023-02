Satakunta oli entisaikaan Suomen mahtimaakunta, johon muun muassa Tampere kuului 1800-luvun puoliväliin saakka. Sittemmin Satakunnan kuntia on siirtynyt nimenomaan Tampereen suuntaan.

Historiallinen Satakunta oli paljon nykyistä maakuntaa laajempi.

Siihen kuului nykyisen Satakunnan lisäksi valtaosa Pirkanmaasta sekä osia nykyisistä Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen maakunnista aina Keuruuta myöten. Tampere esimerkiksi perustettiin satakuntalaiseksi kaupungiksi vuonna 1779.

Satakunnan ikää on mahdoton määritellä tarkkaan, mutta historiallisiin lähteisiin se ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1331.

Myös Satakunta-nimen alkuperä on ollut mysteeri. Perinteisesti sitä on tulkittu lukusanan ”sata” kautta. Satakunnan on päätelty olleen osa ruotsalaista sotaväen ylläpitoon liittyvää hundare-järjestelmää.

Nykykäsityksen mukaan ”sata” viittaa kuitenkin kantagermaaniseen rantaa tai maihinnousupaikkaa tarkoittavaan sanaan. Tämän teorian mukaan Satakunta on siis ”rantakunta” tai ranta-asutukseen viittaava nimi.