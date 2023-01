Liiketoimintaa harjoittavalla Vuojoen Kartano Oy:llä takana tappiollisia vuosia.

Kulttuuri- ja matkailutoimintaa järjestävän Vuojoen Kartano Oy:n liiketoiminta on ollut pakkasella viime vuodet. Esityksenä on Eurajoen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että kunta auttaisi yhtiön talouden tervehdyttämistä lisäavustuksella.

Vuojoen kartanon toimintaa ylläpitävä Vuojokisäätiö hakee Eurajoen kunnalta lisätukea taloutensa vahvistamiseksi ja kartanon toiminnan jatkamisen turvaamiseksi.

Säätiö on lähestynyt kuntaa avustushakemuksella, sillä kartanossa liiketoimintaa harjoittava, säätiön omistama Vuojoen Kartano Oy on viime vuodet ollut tappiollinen ja yhtiön oma pääoma on vajonnut negatiiviseksi.

Kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 31. tammikuuta tukiesitystään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Pohjaesityksenä on, että kunta myöntäisi 80 000 euron lisäavustuksen kuluvalle vuodelle yhtiön taloustilanteen korjaamiseksi. Kunta on vuosittain tukenut säätiön ja Vuojoen Kartano Oy:tä 20 000 euron avustuksella.

Avustushakemuksen selityksenä ja perusteluna ovat erityisesti koronaepidemian aiheuttamat toiminnan vaikeudet. Vuojoen Kartano Oy:n kaupparekisteriin jättämän vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan edellisiltä tilikausilta oli taseeseen kertynyt tappiota vajaat 118 000 euroa. Vuoden 2021 liikevaihto oli noin 232 000 euroa ja tulos lievästi miinuksella.

Vuojokisäätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Heikkilä toteaa, että vuoden 2022 tilinpäätöksen laadinnan olevan vielä kesken. Kartanon toiminnalliset näkymät ovat hänen mukaansa helpottamassa koronarajoitusten jäätyä taakse.

”Viime vuoden tulos on selkeästi parempi ja olemme lähellä plus-miinus -nollatilannetta. Nyt yritämme rakentaa toimintaa uudelleen koronan jälkeen valoisammissa merkeissä”, Heikkilä sanoo.

Vuojoen kartanon omistaa Eurajoen kunta ja kartanokiinteistö on vuokrattuna Posiva Oy:lle. Posiva on vuokrannut kartanon tilat edelleen liiketoiminnasta vastaavalle Vuojoen Kartano Oy:lle, jonka omistaa kokonaisuudessaan Vuojokisäätiö.

Kunnanhallituksen esityslistalla todetaan, että yhtiön ja säätiön taloudellisesta tilanteesta on useaan otteeseen neuvoteltu säätiön, Vuojoen Kartano Oy:n, Eurajoen kunnan sekä Posiva Oy:n kesken.

Vuojoen Kartano Oy:n vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan säätiö on antanut yhtiölle 60 000 euron pääomalainan.

Eurajoen kunta on varannut kuluvan vuoden talousarvioonsa 300 000 euron määrärahan kartanorakennuksen lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi öljylämmityksestä maalämpöön.