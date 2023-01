Instagram-tähti Iida Vainiolla on 18 tuhatta seuraajaa, mutta kaukalossa Made me do it -joukkueen hyökkääjä luisteli monesta tilanteesta karkuun kiekon kanssa. Vasemmalla päävalmentaja Eero ”Eerohoo” Herranen, jonka otteita TikTokissa seuraa lähes 150 000 kansalaista.