Työvoimapula laajenee Satakunnassa joka alalle – Auramaan henkilöstö- ja turvallisuuspäällikkö: ”Tulijoita ei ole riittävästi”

Monilla aloilla on nyt runsaasti avoimia työpaikkoja samalla, kun alan osaajia on työttömänä. Kuljetusalan ongelmana on opiskelupaikkojen vähyys.

Auramaan henkilöstö- ja turvallisuuspäällikkö Jukka Vataja uskoo, että yhtiön maine luotettavana työnantajana on helpottanut kuljetusalan työntekijöiden löytämistä vaikeampinakin aikoina. Kun tekijöistä on pula, esimerkiksi laaja työterveyshuolto ja työehtosopimusten noudattaminen nousevat työnantajapuolen kilpailuvalteiksi.

Satakunta Työvoimapula on vaivannut sosiaali- ja terveysalaa sekä tiettyjä teollisuuden aloja jo pitkään, ja vuoden 2022 aikana pula työntekijöistä laajeni entisestään. Jopa 54 prosenttia satakuntalaisista koki hankaluuksia rekrytoinnissa. ”Nyt tekijöistä on pulaa lähes joka alalla”, Satakunnan ely-keskuksen työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi kertoo.