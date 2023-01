Merikarvialle vuonna 2020 muuttaneessa rantaravintola The Merry Monkissa odotetaan jo innolla neljättä kesäkautta Krookassa. Tulevana kesänä ravintolan yrittäjät aikovat kyhätä ravintolarakennuksen yläkertaan jotain yllättävää.

Hymyileväiset Maija ja Paavo Munkki istuvat The Merry Monk -ravintolassaan talvitakit päällä. Vieressä peuhaa parin pian neljä vuotta täyttävä tytär Alma talvihaalarissaan. Sisällä on tällä hetkellä hieman kylmä, sillä ravintola on ollut talvitauolla viime marraskuusta lähtien, joten tilojen lämmityskin on ollut minimissä.