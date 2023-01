Viikonloppu toi helpotusta Porin tulvatilanteeseen – tulvasuojelun valmius lasketaan 2. tasolle

Meriveden korkeus on jatkanut viikonlopun aikana laskuaan, ja sen myötä myös jokiveden pinta on laskenut.

Pori

Kokemäenjoen vedenpinta on laskenut ja Kaarisillan jääpadon padottava vaikutus pienentynyt.

Tulvatilanteen ennustettavuuden parantumisen myötä Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan 2. tasolle, kerrotaan Porin kaupungin tiedotteessa.

Luotsinmäenhaarassa Kaarisillan kohdalla oleva jääpato on pysynyt paikoillaan, eikä sen koossa ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Jääpato on virran vaikutuksesta todennäköisesti tasoittunut, ja sen padottava vaikutus on pienentynyt.

Meriveden korkeus on jatkanut viikonlopun aikana laskuaan, ja sen myötä myös jokiveden pinta on laskenut. Kokemäenjoen virtaamaa pidetään edelleen suurena, jotta järviin saadaan lisää tilaa mahdollista jäädytysajoa varten.

”Alkuviikon lauhan sään myötä hyydettä ei näillä näkymin pääsee muodostumaan merkittävästi, joten olosuhteet pysyvät hyvänä jatkoa ajatellen. Mikäli pakkanen lähtee kiristymään, pyritään jokeen muodostamaan hyydettä estävä jääkansi”, kertoo tiedotteessa suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Vedenpinnan laskemisen myötä tulvariski on pienentynyt ja tilanteen ennustettavuus on parantunut.

Kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan 2. tasolle, ja tilanteen aktiivista seuraamista yhdessä viranomaisten kanssa jatketaan.

Koiviston mukaan tilanteen rauhoittumisen myötä kaupungilla on nyt nyt enemmän aikaa reagoida, mikäli säässä tai vedenpinnan vaihteluissa lähtisi tapahtumaan muutoksia.

”Mikäli loppuviikolle ennustettu sään kylmeneminen toteutuu, arvioidaan tilannetta uudestaan. Olemme nyt myös kertaalleen nostaneet valmiuden korkeimmalle tasolle, joten jatkossa siirtyminen pystytään toteuttamaan tarvittaessa hyvinkin ripeästi.”