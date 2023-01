Intohimoisesti musiikkiin suhtautuva Elo ja luovana kakkutaiturina tunnettu Kangasmaa aikovat pistää itsensä likoon lukijoiden puolesta. Tavoitteena on avartaa ihmisten maailmankuvaa ja tuoda värisävyjä mustavalkoiseen ajatteluun.

Pori

”Eihän Mikkoa ole voitu nyt valita, kun hän on ollut täällä töissä jo iät ja ajat.” Suunnilleen näin ajatteli Annika Kangasmaa, kun hän kuuli, että Mikko Elo oli valittu Satakunnan Kansan toiseksi uudeksi monimediatoimittajiksi. Samoin tunnusti Elo ajatelleensa Kangasmaan valinnasta.

Kaksikko aloitti vakituisessa työsuhteessa tammikuussa. Molemmat ovat kuitenkin tuttuja, paitsi toisilleen, myös lukijoille, sillä kummatkin ovat kirjoittaneet lehteen jo vuosikausia.

Elo aloitti kulttuuritoimituksen avustajana vuonna 2009. Kangasmaa oli ensimmäisen kerran kesätoimittajana vuonna 2013, mutta oli jo edellisenä vuonna harjoitellut kaupunkilehti Porin Sanomissa, nykyisessä Porilaisessa.

”Silloinen Satakunnan Kansan kulttuuritoimituksen esimies Jarmo Huida pyysi minut alun perin kirjoittamaan teatteriarvosteluja. Homma laajeni pian myös muihin kulttuurijuttuihin, joiden parissa kului useampi vuosi. Jossain vaiheessa nämä työt kuitenkin vähenivät, ja sen jälkeen olen työskennellyt myös Satakunnan paikallislehdissä, ensin hetken Sydän-Satakunnassa ja myöhemmin pidempään Kankaanpään Seudussa. Viime aikoina olen tehnyt vuoroin sekä Kankaanpään Seutua että Satakunnan Kansaa”, Elo kertaa.

Alun perin filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta valmistunut ja matematiikkaa Porin yliopistokeskuksessa opettanut mies halusi vaihtaa alaa ja aloitti viestinnän opinnot Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuonna 2001. Hän harjoitteli sanomalehti Uudessa Ajassa, jonne kirjoitti myöhemmin myös freelancerina eli vapaana toimittajana. Elon kirjoituksia saattoi lukea myös elokuvalehti Episodista ja Satakunnan Kauppakamarin lehdestä.

Elon tavoin Samkista medianomiksi valmistunut Kangasmaa kertoi aloittaneensa ensin viestinnän opinnot Virroilla, mutta vaihtaneensa Poriin, kun huomasi ensimmäisessä paikassa opintojen keskittyvän elokuvan tekoon ja televisiotuotantoihin.

”Porissa oli enemmän toimittajan työhön liittyviä opintoja. Opiskelujeni aikana sain kuulla Porin Sanomien etsivän toimitusharjoittelijaa. Ajattelin heti, että tässä on tilaisuuteni. Sain paikan ja sillä tiellä olen tavallaan edelleen. Tein eripituisia työjaksoja Porilaisessa ja Satakunnan Kansassa, kunnes sain ensimmäisen tyttäreni Ainon vuonna 2016. Nyt lapsia on kolme – kuusi-, neljä- ja kaksivuotiaat – ja on hyvä hetki siirtyä takaisin työelämään.”

Elo arvioi toimittajan työssä vahvuudekseen innostuksen ja uteliaisuuden uusiin asioihin samoin kuin musiikissa, joka on miehen intohimo ja kulkenut mukana läpi elämän.

”Kun aloitin aikoinaan SK:n kulttuuritoimituksessa, tuntui hyvältä kirjoittaa tutusta aihepiiristä, josta tiesi paljon. Paikallislehtityöt ovat kuitenkin opettaneet kirjoittamaan monista eri aiheista ja tutustuttaneet maakuntaan laajemmin. Nyt pääsen tekemään juttuja hyvinkin erilaisista ihmisistä ja ilmiöistä. Juuri tämä innostaa päivästä toiseen.”

Kangasmaa haluaa päästä työssään lähelle haastateltavaa.

”Toivon, että pääsen tekemään mahdollisimman paljon henkilöjuttuja ja kohtaamaan samalla aitoja ihmisiä ja tarinoita. Olen haastattelijana ehkä enemmänkin keskustelija. Annan haastattelutilanteessa aina jotain myös itsestäni, vaikka tietysti lukijoille kirjoittamani teksti kertoo vain haastateltavasta.”

Molemmat kokevat tärkeäksi lukijoiden maailmankuvan avartamisen.

”Someaikana erilaisten sovellusten algoritmit tarjoilevat lukijoilleen mahdollisimman hyvin samaan kuplaan sopivia julkaisuja. Meidän tehtävämme taas on saada ihminen ajattelemaan laajemmin ja vaihtamaan joskus näkökulmaa tuttuun asiaan”, Elo pohtii.

”Ei maailma eikä juuri mikään asia täällä ole mustavalkoinen. On meidän asiamme tuoda näkyväksi niitä värisävyjä. Jos onnistun kuvaamaan jotain asiaa niin, että vaikkapa vain yksikin lukija luopuu ennakkokäsityksestään ja alkaa ajatella siitä uudella tavalla, olen saavuttanut oman tavoitteeni”, Kangasmaa kertoo.

Kaksikkoa ilahduttaa myös toimittajan työn monimuotoisuus: välillä saa keskittyä yhteen asiaan pidempään. Välillä taas tehdään nopeasti lyhyempiä uutisia, jotka valmistuvat saman tien.

Sekä Elo että Kangasmaa on palkattu Satakunnan Kansaan multimediatoimittajaksi, eli molemmat työskentelevät jatkossa myös verkossa.

”Myös se tuo oman vaihtelunsa työhön. Verkkojulkaisusta vastatessani pystyn nauttimaan työkavereiden työpanoksesta, koska luen kaikkien jutut tarkasti läpi ja käsittelen ne ennen julkaisua”, sanoo Kangasmaa, joka on jo ehtinyt tehdä muutaman jakson verkkotyötä.

Aiemmilta työvuosilta on molemmilla monenlaisia muistoja. Mikko Elo muistelee lämmöllä ja kiitollisuudella haastattelua, kun hän jututti Pori Jazziin tullutta legendaarista saksofonistia Wayne Shorteria ennen keikkaa.

”Yhtäkkiä kesken haastattelun hän kysyi: ’Mikko, oletko ikinä ajatellut, että kun luistelijat luistelevat yleensä jään päällä, mitä jos he luistelisivatkin jään alla?’ Hetken aikaa mietin, missä nyt mennään, kunnes keksin pointin eli miten hyvä on välillä lähestyä tuttuja asioita eri näkökulmasta. Tämä ajatus inspiroi minua edelleen niin toimittajana kuin muusikkonakin.”

Annika Kangasmaan mieleen ovat jääneet erityisesti muutamat hänen tekemänsä haastattelut vakavasti sairastuneista lapsista ja heidän vanhemmistaan.

”On ollut etuoikeus päästä kuulemaan näiden ihmisten selviytymistarinat ja kirjoittaa niistä.”

Elon vapaa-ajassa soi usein musiikki, sillä tällä hetkellä mies soittaa bassokitaraa muutamassa bändissä ja on mukana parissa muussa musiikillisessa projektissa.

”Inspiroidun soittamisesta ja musiikin luomisesta nimenomaan yhdessä muiden kanssa. Se on minulle vahvasti sosiaalista, vuorovaikutteista tekemistä.”

Kangasmaa tekee kakkuja.

”Olen käynyt koulua kuvataidepainotteisilla luokilla ja nuorena haaveilin kuvataiteilijan ammatista. Sitten parikymppisenä löysin ’kakkuilun’, johon olen hullaantunut koko ajan vain enemmän. Kakut ovat minulle kuin taideteoksia, joihin olen suunnannut visuaalisen luovuuteni. Siinä hommassa olen täysin itseoppinut.”

Kolmen pienen lapsen äidillä ei ole pahemmin vapaa-aikaa, joten kakkujen tekeminenkin nivoutuu nykyään perhe-elämään.

”Suunnittelemme lasten kanssa yhdessä kaikki synttärit. Ensin valitaan teema, ja sitten lapsi saa listata, mitä kaikkea siihen liittyvää äiti tekee. Ja lapsillahan ei tunnetusti ole rajaa siinä, mikä on mahdollista ja mikä ei, joten pääsen haastamaan itseni todella”, Kangasmaa nauraa.

Kuka Annika Kangasmaa Syntynyt: 1988 Porissa Perhe: aviomies, kolme tytärtä (6-, 4- ja 2-vuotiaat) ja yksi enkelipoika Intohimo: kakkujen tekeminen, syntyneitä taideteoksia voi ihailla Instagramissa tilillä annika.k.cakes Harrastukset: valokuvaus, juhlasuunnittelu Mitä moni ei tiedä: on käynyt kaksi kertaa interraililla Motto: ”Kohtele kaikkia niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan.”