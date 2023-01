Positiivisten koronanäytteiden osuus on pienentynyt 21 prosentista 10 prosenttiin.

Satakuntalaisia sängyn pohjalle vieneet ja terveydenhuoltoa kuormittaneet virusepidemiat näyttävät rauhoittumisen merkkejä.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kertoo tiedotteessaan, että influenssa A- että RS-virusten aiheuttama epidemiahuippu näyttää maakunnassa ajoittuneen vuodenvaihteeseen.

Satakunnassa todettiin vuoden 2022 viimeisellä viikolla 202 varmistettua influenssa A-tapausta ja 66 RS-viruksen aiheuttamaa tapausta.

Viime viikolla tilanne oli jo selvästi rauhoittunut, uusia influenssadiagnooseja tehtiin 102 ja RS-virusta löytyi 59 potilaalta.

Tehohoidossa yhdeksän

Kaikkiaan erikoissairaanhoidossa on talven aikana ollut 60 influenssa A -potilasta. Näistä seitsemän potilasta on ollut tehohoidossa ja 13 osastolla hoidetuista influenssapotilaista on ollut lapsia.

RS-virusinfektio on todettu 72 erikoissairaanhoitoa saaneella potilaalla, näistä kaksi on ollut tehohoidossa ja 43 on ollut lapsia.

RS-virus aiheuttaa sairaalahoitoa vaativaa tautia tyypillisesti pienille lapsille, mutta noin 40 prosentilla tapauksista on nyt todettu aikuisilla, usein iäkkäillä tai riskiryhmien potilailla.

Koronasta harva sairaalaan

Koronaepidemia jatkuu Satakunnassa, mutta infektiot johtavat enää harvoin sairaalahoitoon.

Perjantaiaamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli vain kaksi koronapositiivista potilasta, joista toisella koronavirusinfektio on sairaalahoidon varsinainen syy.

Perusterveydenhuollon osastohoidossa on enää kymmenen eristystä vaativaa koronapositiivista henkilöä, joista neljällä korona on sairaalahoidon syy.

Sama suuntaus näkyy myös koronatesteissä. Positiivisten koronanäytteiden osuus on alkuvuonna pienentynyt 21 prosentista 10 prosenttiin. Pienentynyt lukema johtuu osin näytteenoton kriteerien muuttumisesta vuodenvaihteessa, kun tartuntatautipäivärahan maksamisesta luovuttiin.

Koronan väheneminen näkyy kuitenkin myös Suomessa tehdyssä jätevesiseurannassa.

ATTR:n mukaan koronaan voidaan pitkälti suhtautua, kuten muihinkin tarttuviin hengitystieinfektioihin. Sairaaloissa ja hoivalaitoksissa näitä kaikkia tulee kuitenkin aktiivisesti torjua.

Influenssa B vasta tulossa

Vaikka tautitilanne on parantunut ja tartunnat ovat kääntymässä laskuun, on ATTR:n mukaan tärkeää, että riskiryhmiin kuuluvat henkilöt huolehtivat suositusten mukaisesta rokotussuojasta sekä influenssan että koronarokotuksen osalta.

Influenssarokotus kannattaa ottaa, vaikka olisi nyt sairastanut influenssan, sillä keväälle on ennakoitu vielä uutta influenssa-aaltoa.

Nyt vallalla on ollut Influenssa A (H3N1) -kanta, mutta influenssa A (H1N1) ja influenssa B -epidemian on ennustettu vielä rantautuvan Suomeen.

Koronainfektion suhteen vuodenaikaisvaihtelu ei ole ollut yhtä selvää ja uusia tautiaaltoja on todennäköisesti tulossa, joten riskiryhmien hyvästä rokotesuojasta on tärkeää edelleen huolehtia.