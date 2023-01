Uutta kioskia on suunniteltu vanhan paikalle.

Pori

Porin teknisen lautakunnan puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas Mikael Ropo (kok.) kertoo olleensa yhteydessä ely-keskukseen Kirjurinluodon kiistellystä lippakioskista.

Tekninen lautakunta päätti aikaisemmin tammikuussa hyväksyä uimarannan kupeeseen suunnitellusta kioskin urakkatarjouksen.

Ropo teki kokouksessa esityksen urakkatarjouksen hylkäämisestä, mutta hävisi äänestyksen. Hankkeeseen oli budjetoitu tälle vuodelle 200 000 euroa, mutta hinta oli noussut 480 000 euroon, mitä Ropo ja neljä muuta teknisen lautakunnan jäsentä pitivät liian kalliina.

Satakunnan Museon asiantuntijat kiinnittivät mielipidekirjoituksessaan huomiota siihen, että kaavassa on 20 neliön rakennusoikeus rakennukselle, jonka julkisivu on peittomaalattua puuta ja, jossa on konesaumattu peltikatto.

Suunniteltu kioski on 37 neliötä, eikä siinä ole puuverhoilua tai peltikattoa.

Ropo kertoo, että ely-keskus on pyytänyt itselleen asiaa koskevat asiakirjat tutustumista ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Hän sanoo konsultoineensa asiassa myös kuntaliiton lakimiestä.

Mahdolliset valitukset asiasta kohdistuvat rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurmisen viime viikon perjantaina myöntämään rakennuslupaan, jossa on 14 vuorokauden valitusaika.

Ropo sanoo, että mahdollisen valituksen tekee ely-keskus. Hän epäilee, että asian kanssa saattaa käydä samalla tavalla kuin Kirjurin saunahankkeen kanssa, jota pohditaan tällä hetkellä hallinto-oikeudessa.

”Eiköhän sieltä ely-keskuksesta kohta kuulu”, Ropo sanoo.

Satakunnan Kansa ei perjantai-iltana tavoittanut ely-keskuksen Porin kaavoituksesta vastaavaa ylitarkastajaa kommentoimaan tapausta.