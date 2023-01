Taitaja9-aluekilpailussa jaettiin paikkoja valtakunnalliseen loppukilpailuun – Honkajoen yhteiskoulun joukkue oli kaikista etevin

Kankaanpään Sataedulla järjestetyssä aluekilpailussa oli mukana 16 joukkuetta Satakunnan alueelta.

Kankaanpää

Kankaanpään Sataedun liikuntasalissa oli torstaina nähtävissä keskittyneitä ilmeitä, nopeita käsiä ja jossain välissä kenties myös hieman hermostuneisuutta.

Valtakunnallisen Taitaja9- kilpailun aluekilpailuun oli seuloontunut 16 parhaiten kilpailun ensimmäisessä, virtuaalisesti järjestetyssä paikalliskilpailuvaiheessa menestynyttä joukkuetta.

Yläkouluikäisten (7–9- luokka) kilpailussa koetellaan osallistujien kädentaitoja eri elämän ja koulutuksien haaroissa. Joukkueessa kuuluu kolme jäsentä ja jokaisen joukkueen jäsenen pitää tulla samasta koululaitoksesta.

Tehtävät asettavat kilpailijat todelliseen laaja-alaiseen testiin: Samaisessa kilpailuerässä edessä saattaa olla esimerkiksi ranskalaisen letin tekeminen, auton sylinterikannen ruuvien asentaminen ja lääkkeiden jako ohjeistuksien mukaisesti.

Kuten lyhyestä tehtäväkuvauksesta voi todeta, nuorilta vaaditaan taitavien käsien lisäksi myös todellista kädentaitoa sekä myös nopeaa asioiden päättelykykyä.

Aluekilpailun finaalivaiheessa tarvittiin nokkelia hoksottomia.

Aluekilpailun kolme parasta joukkuetta nappasivat paikkansa toukokuussa järjestettävään valtakunnalliseen Taitaja9-finaaliin, joka järjestetään Espoossa valtakunnallisen Taitaja-tapahtuman yhteydessä.

12 joukkueen joukossa mukana oli myös kolme joukkuetta levikkikunnistamme. Tällä kertaa koko kolmikko tuli Kankaanpäästä, joista kaksi joukkuetta oli selvinnyt kilpailuun Pohjanlinnan koulusta.

Kolmas joukkue edusti Pohjois-Kankaanpäätä, kun The ones who knock- nimeä kantanut kolmikko Riku Paloviita – Lauri Hakanen – Ilkka Lapikisto oli selvittänyt tiensä kilpailuun Honkajoen yhteiskoulusta.

Joukkue ei torstaina kangistunut. Kolmikko selvitti tiensä alku- ja välierävaiheesta aina loppukilpailuun saakka, jossa se todella tiukkojen vaiheiden jälkeen onnistui nappaamaan aluekilpailun voiton ja lipun valtakunnalliseen loppukilpailuun.

”Nämä loppukilpailun tehtävät olivat ainakin meille huomattavasti helpompia kuin esimerkiksi välierävaiheessa. Onneksi esimerkiksi välierissä ollut hiusalan tehtävä (ranskanletin tekeminen) ei ollut tässä finaalissa, siinä olisimme saattaneet hävitä tyttöjoukkueille”, kiteytti Ilkka Lapikisto loppukilpailun päätyttyä.

Muut valtakunnalliseen finaaliin selvinneet joukkueet olivat raumalaisesta HJ Nortamon peruskoulusta koottu Eräjormat (Lilo Poikonen, Luna Poikonen ja Venla Kallio) sekä Team Joo Porin lyseosta (Lotta Virtanen, Inka Jutila, Julia Lamminen).