Energiakriisi helpottaa viimeistään ensi talven jälkeen, kun vetytuotanto alkaa, arvioi Harjavaltaan vetylaitosta rakennuttavan yhtiön johtaja

Vihreän vedyn tuotantolaitoksella Harjavallassa muurattiin peruskivi perjantaina.

Harjavalta

Kiinnostus vetytaloutta kohtaan on tällä hetkellä suurta, ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on osaltaan vain kiihdyttänyt sitä. Tarve luopua öljyn ja maakaasun käytöstä on kasvanut entisestään.

Tämän tietää myös Harjavallan Torttilaan vihreän vedyn tuotantolaitosta rakennuttavan P2X Solutions Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.