Päivän Vanhan Testamentin tekstissä kerrotaan syyrialaisesta kuninkaan sotapäälliköstä Naamanista, joka sairasti spitaalia (2.Kun 5:1-15). Tauti eristi muusta yhteiskunnasta ja terveistä ihmisistä. Hän sai kuulla vaimonsa israelilaiselta palvelustytöltä (sotavanki) profeetasta, joka pystyisi parantamaan hänet. Niinpä Naaman lähti Israeliin.

Kun profeetta Elisa löytyi, tämä ei edes tullut esiin asunnostaan, vaan antoi sananviejän mukana Naamanille parantavat ohjeet:

”Mene Jordanille ja peseydy siellä seitsemästi. Silloin ihosi palaa entiselleen ja olet taas puhdas ja terve”.

Naaman suuttui. Hän oli odottanut kohtaamista, kätten päälle panemista ja rukouksia. Jokia olisi ollut Syyriassakin. Naamanin palvelijat saivat hänet kuitenkin kokeilemaan:

”Jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkun vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä?”

Kokeilemisen lopputulos oli Elisan lupaama parantuminen. Olen aina pitänyt tästä kertomuksesta. Se kertoo, miten Jumala toimii tavallisilla, käytännöllisillä tavoilla. Arkisen elämänkin keskellä saattaa tapahtua pieniä ihmeitä, kun vain osaamme katsella.

Odotamme helposti suurta ja näyttävää, etenkin Jumalalta. Hän kuitenkin on luvannut olla kanssamme kaikki päivät, silloin se koskee myös arkeamme, ei vain juhlaamme. Tavallinen, ihan tavallinen on täynnä Hänen läsnäoloaan. Saat ja voit ajatella elämäsi kaikissa kohdissa: Jumala on tässä. Juuri nyt Hänen Pyhä Henkensä jakaa elämääni, on kuulolla ja tuntee kaiken mitä minussa on. Hän on tässä, ei eilisessä tai huomisessa.

Sama pyhä ja samalla arkinen läsnäolo toistuu ehtoollisessa. Kristus tulee meihin arkisissa aineissa: leivässä ja viinissä, Jeesuksen ajan arkiruoan aineissa. Asia ehkä vähän hämärtyy, kun meidän ehtoollisleipämme on ohut symbolinen öylätti. Kokemus on toisenlainen silloin, kun käytetään tavallisempaa leipää.

Viesti on kuitenkin aina sama, Jeesus sanoo: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti” (Matt 28:20 UT 2020).

Kirjoittaja on Kankaanpään seurakunta, Honkajoen kappeliseurakunnan kappalainen.