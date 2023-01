Rauman seudulla asuvaa dosentti Jussi Jalosta huolettaa Rauman OKL:n kohtalo.

Eurajokelainen Oulun yliopiston dosentti Jussi Jalonen pitää haaveita Porin tai Satakunnan omasta yliopistosta kaukaa haetuilta.

”Se edellyttäisi, että meillä on jonkinlainen hallitus, joka osaisi tehdä yliopistopolitiikkaa”, Jalonen sanoo.

Hänestä yliopistopolitiikka on ollut jo pitkään pielessä riippumatta hallituspohjasta. Vuonna 2010 säädetty uusi yliopistolaki jätti Jalosen mielestä paljon korjattavaa, esimerkiksi yliopistojen autonomiaan liittyviä ongelmia. Itse hän seurasi Tampereen yliopiston fuusioimista läheltä.

Jalonen pyörittelee ajatusta uudesta yliopistosta.

"Ensimmäinen kysymys olisi, perustettaisiinko se julkisoikeudellisena yliopistona”, Jalonen miettii ja lisää ymmärtäneensä, että ne ovat vastatuulessa tänä päivänä.

”Sitten ehkä kysyttäisiin, perustettaisiinko Poriin säätiöyliopisto, ja sitten kysytään, mitkä ovat perustavat tahot. Todennäköisesti elinkeinoelämän suunnasta. Minkälainen yliopisto olisi? Varmasti teknologiateollisuus näkisi Satakunnassa potentiaalia. En sitä epäile.”

Jalonen ajattelee, että jos yliopistokentän perusasiat saataisiin järjestykseen, sitten voitaisiin miettiä laajentamista.

”Tämä näkyy siinäkin, että Rauman OKL on vaarassa joutua vasaran alle. Se on seurausta siitä, että rahoitusmalli on suosinut aika tavalla sitä, että keskitetään laitoksia.”

Jalonen on hyvillään, jos Rauman opettajankoulutuslaitoksen alasajo onnistutaan torjumaan. Kajaanin ja Savonlinnan esimerkit ovat ikäviä.

”Kaikkialla missä OKL:t on suljettu, seuraukset ovat olleet huonoja. En puhu aluepoliittisesti, vaan siitä, että opettajapula kärjistyy, ja se on kansallinen ongelma.”

Koulutuksen ja sivistyksen leikkaukset ovat tarjonneet kylmää kyytiä jo pitkään.

”Nythän se alkaa näkyä jo peruskoulujen Pisa-tuloksissa”, Jalonen sanoo.

Myös vuoden 2016 ammattikoulu-uudistuksesta Jalonen näkee vain surullisia seurauksia.

”Voisi melkein ajatella niin, että jos Rauman OKL tuossa selviää, niin Satakunnassa pysäytetään tällainen opetuksen ja sivistyksen alasajo.”

