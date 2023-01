Rauma

Rauma Marine Constructions (RMC) käynnistää henkilöstönsä kanssa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka liittyvät aiemmin esitettyyn tarpeeseen yhtiön muuttumiselle, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Neuvottelujen tavoitteena on järjestellä toimintoja uudelleen vastaamaan nykyisen tilauskannan tarpeita sekä sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta.

Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia toimintoja ja toimihenkilötehtäviä. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat mahdollisesti johtaa enintään 20 henkilön työsuhteen päättämiseen.

RMC:llä oli vuoden 2022 lopussa yli 210 työntekijää.

”Neuvotteluissa etsitään ratkaisuja siihen, miten RMC voi tulevaisuudessa toteuttaa toimintaansa parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo toimitusjohtaja Mika Heiskanen.

Viime vuosien toiminta on ollut tappiollista. Yhtiön tilauskanta on kuitenkin vahva, 1,1 miljardia euroa ja tilaukset yltävät vuoteen 2028 asti. Telakalla on työn alla neljä monitoimikorvettia käsittävä Laivue 2020 -hanke Merivoimille sekä kaksi Spirit of Tasmania -matkustaja-autolauttaa tasmanialaiselle TT-Line yhtiölle. Tämän tilauskannan onnistunut toteuttaminen edellyttää muutosta yhtiön toimintatavoissa ja -rakenteissa.

”RMC:n pari viimeistä vuotta ovat olleet vaikeita. Vaikka askeleita parempaan suuntaan on jo otettu, valitettavasti emme ole vielä kuivilla. Siksi nämä alkavat neuvottelut ovat välttämättömät osana yhtiön laajempaa muutostarvetta. RMC:llä on kaikki mahdollisuudet nousta kannattavaksi ja teemme töitä sen eteen päivittäin”, kertoo Heiskanen.