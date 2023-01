Kaupunki nosti tulvariskin takia valmiuden korkeimmalle tasolle kolme, ensimmäistä kertaa historiassa – suunnitteluinsinööri tyynnyttelee: ”Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen”

Jos pakkasta tulisi enemmän kuin lähipäiville on luvattu, hyydettä voisi muodostua ja suurtulvan vaara kasvaisi.

Moni porilainen on huolissaan Kokemäenjoen tulvauhasta. Porin kaupungin suunnitteluinsinööri Taina Koivisto vastasi tulvatilannetta koskeviin kysymyksiin.

Vesi kävi maanantaina Porin keskustan kohdalla korkeimmillaan lukemassa 2,02 metriä. Kuinka poikkeuksellista tämä on 2000-luvun aikana?

”Talvella 2017 oli vastaavanlaiset vedenkorkeudet. Tietääkseni 2000-luvulla ei ole muina vuosina yhtä korkealla käyty.

Vuonna 2017 joessa ei ollut jääkantta ja alkoi muodostua hyydettä. Silloin ei ollut tämän hetken kaltaista jääpatotilannetta.”

Keskiviikkoaamuna kaupungin sisäinen valmius nostettiin tasolle kolme. Kuinka yleistä valmiustaso 3:n käyttöönotto on?

”Tasolle 3 ei ole noustu kertaakaan aikaisemmin turvallisuussuunnitelman aikana eli vuodesta 2008, jolloin valmiustasot otettiin käyttöön. Vuonna 2017 noustiin vain kakkostasolle.”

Kolmostason määrittelyssä kerrotaan, että edellytykset suurtulvatilanteelle ovat olemassa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

”Tilanteen kehittymistä seurataan tiheämmin ja arvioidaan entistä tarkemmin. Tilanteen ennustettavuus on heikko, koska jääpadon liikkeitä on hankala arvioida. Lisäksi Kokemäenjoen ylävirralla on vielä jäitä, jotka voivat lähteä liikkeelle, joten on parempi olla varautuneena mieluummin liian paljon kuin liian vähän.”

Mikä on tällä hetkellä se suurin riski, joka vaaran aiheuttaa?

”Jos Kaarisillan kohdalla oleva jääpato liikkuu ja tukkii uomaa tai pakkasen takia jokeen alkaa muodostumaan hyydettä – nämä ovat ehkä suurimmat riskit.”

Lähipäiville on pakkasta luvassa. Tarkoittaako tämä sitä, että hyyteen muodostuminen on todennäköistä?

”Tämän hetken ennusteen mukaan hyyteen muodostuminen on vähäistä. Varaudumme siihen, että pakkaset kovenevat.”

Jos huonompi ennuste toteutuisi, kuinka iso vaaratilanne olisi syntymässä?

”Jos tulva leviäisi maa-alueille, tulisi merkittävät taloudelliset vahingot. Tulvivilla alueilla toiminta keskeytyisi ja alueet jouduttaisiin mahdollisesti evakuoimaan.”

Milloin kyseeseen tulisi suurtulvatilanne?

”Silloin kun jokivesi tulvisi Porin taajama-alueiden patojen taakse.”

Eli tämä olisi mahdollista, jos pakkanen laskisi tämänhetkisiä ennusteita alemmaksi?

”Kyllä – jos vesistössä tilanne menisi huonompaan suuntaan niin, että vesi vielä nousisi. Vesi voi nousta luodoille, mutta alavirran tulvavahingot ovat kokonaisuudessa pienempiä kuin keskustan alueiden. Keskustassa vesi ei ole patoja vasten, eli siellä ei ole tällä hetkellä tulvavaaraa.”

Mikä on tällä hetkellä viestinne huolestuneille porilaisille?

”Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Valmius on nostettu tasolle kolme, jotta tilanteen pahenemiseen ollaan varauduttu.”

Näin tilanne on edennyt Tulvariski Maanantaina Kokemäenjoen jäät lähtivät liikkeelle, ja Etelärannasta kulkeutunut työmaalautta uhkasi Raumansiltaa. Tilanteesta selvittiin rajavartiolaitoksen helikopterin avustuksella. Vesi nousi keskustan kohdalla maanantain aikana yli puoli metriä 2000-luvun ennätyksen tuntumaan. Korkeimmillaan mittari näytti lukemaa 2,02 metriä, joka on 1,2 metriä korkeammalla kuin normaalisti tähän aikaan vuodessa. Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation johtoryhmä päätti keskiviikkoaamuna nostaa kaupungin sisäistä valmiutta tasolle kolme. Kaarisillan kohdalla olevassa jääpadossa tapahtui keskiviikkoaamupäivällä pientä liikehdintää. Tilanne pysyi rauhallisena, mutta se on vaikeasti ennustettava. Keskiviikkoiltapäivällä klo 17 veden korkeus oli keskustan kohdalla 1,79 metriä. Jos pakkanen laskee lähipäivinä kylmemmäksi kuin –5 astetta, tulvariski kasvaa. Tämänhetkinen ennuste lupaa pienempää pakkasta.