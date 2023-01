Tulvavaara Valmiustasot

Valmiustaso 1

Ensimmäiselle valmiustasolle siirryttäessä jokivesi on jo tavanomaista ylempänä ja tilanne on normaalista poikkeava. Sääennusteiden mukaan vesi saattaa jatkaa nousuaan huomattavan korkealle ja myös hyyteen tai jääpadon muodostuminen on mahdollista.

Valmiustaso 2

Toiselle valmiustasolle siirryttäessä vedenpinta on noussut merkittävän korkealle ja sääennusteiden mukaan vesi saattaa jatkaa nousuaan vaarallisen korkealle. Hyyde- tai jääpadon muodostus on todennäköistä tai se on muodostunut, mutta ei aiheuta välitöntä vaaraa.

Valmiustaso 3

Kolmannelle valmiustasolle siirryttäessä jokivesi on noussut padon taustan maanpinnan yläpuolelle ja hyyde- tai jääpadon muodostuminen on joko alkanut tai sen muodostuminen on erittäin todennäköistä. Ison vahingon vaara on todellinen ja edellytykset suurtulvatilanteelle ovat olemassa.