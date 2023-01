Porilaislähtöisen Jenni Ahtiaisen Deafmetal-yritys on yksi kolmesta Visa She’s Next -hankkeen myöntämän 10 000 euron apurahan saajasta. Apurahaohjelman tavoitteena on kasvattaa naisyrittäjien näkyvyyttä ja parantaa ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta.

Apurahaa hakeakseen yrityksen tuli olla rekisteröity Suomessa ja toiminut vähintään vuoden ajan. Naisten omistusosuuden tuli olla vähintään 51 prosenttia.

Ahtiaisen yritys valmistaa kuulolaitteiden kanssa käytettäviä Deafmetaleja, jotka muuttavat kuulolaitteet omaan tyyliin sopiviksi apuvälineiksi. Jenni Ahtiainen suunnitteli ensimmäiset kuulolaitekorut itselleen saatuaan kuulolaitteen.

Visa She's Next -aloite on maailmanlaajuinen aloite, jonka tavoitteena on edistää ja parantaa naisyrittäjien ja pienyritysten toimintaolosuhteita. Elokuussa 2022 apurahaohjelma käynnistettiin ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa ja Baltiassa.