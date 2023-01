Pori

Kokemäenjoen jääkansi rikkoutui ja jäät lähtivät liikkeelle maanantaina päivällä. Jäätä pakkautui Kirjurinluodon kärjen molemmin puolin, ja joen pinta on noussut jonkin verran.

Etelärannan työmaalla toiminut työmaalautta on tempautunut jäiden mukaan ja sen pelätään uhkaavan Raumansiltaa. Silta on suljettu liikenteeltä. Paikalle on tulossa rannikkovartioston helikopteri, jotta lautalle voidaan laskea työntekijä lauttaa vakauttamaan.

Päivystävä palomestari Jussi Jalonen kertoo jäiden hillitsevät lautan liikkumista tällä hetkellä.

Jäät siirsivät työmaalautan ravintolalaiva Barcon viereen.

Raumansilta suljettiin liikenteeltä.

Satakunnan Kansa seuraa tilannetta.

