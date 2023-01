Satakunnan Kansan tiiviisti seuraama mystinen henkirikostutkinta siirtyy vihdoin käräjäsaliin.

Tilaajille

Pori, Harjavalta

Satakunnan käräjäoikeus kokoontuu tänään käsittelemään Harjavallassa kadonneen Paula Leino-Mäkilän tapausta.

Vaikka monet jutun yksityiskohdat ovat vielä pimennossa, on keski-ikäisen naisen katoaminen jo nyt Satakunnan rikoshistorian erikoisimpia rikosjuttuja. Syynä tälle on se, että Leino-Mäkilän katoamista on tutkittu kaksi kertaa tavallisena katoamisena ja kaksi kertaa henkirikoksena.