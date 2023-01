Hyvinvointiavustajilla kysyntää: Kankaanpään opisto pääsi aloittamaan ukrainalaisten kouluttamisen byrokratian viivyttämänä

Puoli vuotta vierähti ennen kuin eri organisaatioiden yhteispeli tuotti tulosta. Nyt 24 hyvinvointiavustajaa aloitti Kankaanpään opistossa.

Kesästä asti ukrainalaisille koulutuslinjaa valmistellut Kankaanpään opiston rehtori Marja Kallioniemi huokaa viimein helpotuksesta. Byrokratian uuvuttavassa viidakossa näkyy viimeinkin valoa, kun 24 ukrainalaista opiskelee hyvinvointiavustajaksi. Innostunut porukka aloitti jo 2. tammikuuta pari viikkoa etuajassa suomen kielen ja paikallistietouden parissa.

”Myöhässä olemme. Tämän olisi pitänyt alkaa jo viime syksynä. Nyt pääsemme kuitenkin viimein tekemään opinto-ohjelmaa yhdessä Workerin toimitusjohtajan Petri Syrjätien kanssa”, rehtori Kallioniemi toteaa.

”Mukaan mahtuu kyllä vielä”, rehtori lupaa.

Tavoitteena on toteuttaa jokaiselle opiskelijalle kansio, josta käy ilmi kaikki aikaisemmat opinto- ja työtodistukset. Kääntämisurakka suomeksi on melkoinen.

Lisäksi tutkinnot tulee hyväksyttää Opetushallituksen viranomaisilla ja mahdollisuuksien mukaan täydentää Suomen vaatimuksia vastaaviksi.

Itä-Ukrainan alueelta, Venäjän maahansa liittämiltä alueilta on ollut vaikea saada asianomaisten todistuksia.

Ongelmien lista on ollut pitkä, eikä vain rahoituksen saamiseksi. Aloituslupaa on edeltänyt monen organisaation resurssipula. Te-toimistolta vaaditut henkilökohtaiset kotoutumissuunnitelmat ovat olleet edellytyksenä, että opiskelijoiden nimet on saatu rahoituksen mahdollistaviin rekistereihin.

Digi- ja väestötietovirastosta kantautui lopulta tietoa, että henkilötunnuksien saaminen nopeutuu. Kuukausien sijaan odotusaika on nyt vastaanottokeskuksen saamien tietojen mukaan pari viikkoa.

”Opintopäiviltä maksettava yleinen yhdeksän euron ylläpitokorvaus saadaan myös asianosaisille, kun tuli tieto, että se voidaan maksaa pre paid -liittymälle”, Kallioniemi kertoo.

”Korvauksen saamiseksi edellytyksenä on ollut pankkitili ja sen edellytys puolestaan passi”, Kalliokoski kertaa ketjutusta.

Oletuksena on, että hyvinvointiavustajia voidaan työllistää vanhustyöhön, kotihoitoon ja henkilökohtaisiksi avustajiksi. Kielitaidon lisäksi opintosuunnitelmaan sisältyy kieliopintoja, alan sanastoa, yhteiskunta- ja paikallistuntemusta sekä valinnaisia opintoja kiinnostuksen mukaan.

”Ensiaputaitoja, hygieniapassi ja terveysalan sanastoa”, Kallioniemi jatkaa työelämävalmiuksien listaa.

Moni on jo ilmaissut kiinnostuksensa muun muassa varhaiskasvatukseen liittyviin jatko-opintoihin. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi lastenohjaajan tutkinto. Opistossa voi jatkaa myös koulunkäyntiohjaajaksi, mikäli kielitaidon taso riittää. Opisto järjestää myös Winnovan kanssa vartijakoulutusta.

”Torstaisin opiskelijat tutustuvat työelämäkohteisiin”, Kallioniemi kertoo yhteistyöstä henkilöstövuokrausyritys Workerin kanssa.

Tiistaina Kankaanpään opistolla kurssiin tutustuivat myös Medividan Kankaanpään vastaanottokeskuksen vastaava ohjaaja Minna Toro ja Kankaanpään kaupungin maahanmuuttokoordinaattori Anja Virtanen.

Epäselvyyksiä on yhä muun muassa opiskelijaterveydenhuollon järjestelyistä. Hyvinvointialueelta ei ole saatu tietoa palveluntarjoajasta.

Opiskelijoilta sateli heti useita kyselyjä muun muassa jatko-opintomahdollisuuksista. Nuoremmilla on kiinnostusta myös yliopisto-opintoihin, joten tarvetta on myös ammatinvalintaohjaukselle.

Kysymykset koskivat myös lastenhoitojärjestelyjä opintojen aikana sekä vapaa-ajan palveluja. Vastaavan opettajan kanssa opiskelijaryhmä lähtee tutustumaan myös kaupunginmuseoon, kirjastoon ja kaupungintaloon. Pidemmälle ei ole mahdollisuuksia lähteä, kun ei ole kuljetuskalustoa.

Kankaanpään Opiston rehtori Marja Kallioniemi helpottui, kun byrokratia viimein taipui ja koulutus pääsi alkamaan. Hyvinvointiavustajan opintoihin ehtii vielä ilmoittautua.

Eri yhteistyötahojen toimenkuvat ovat viime aikoina venyneet ja laajentuneet joka suuntaan, kun on haettu toimivia käytäntöjä ja asioista päättäviä. Oma lukunsa on saada opiskelijakortti, joka oikeuttaisi alennuksiin.

Erityisryhmäksi vastaanottokeskuksen asiakkaiden ikäluokasta ovat osoittautuneet suomalaisittain oppivelvollisuusiässä yhä olevat 15–18-vuotiaat. Myös heille Kankaanpään opistolla on tarjottavaa.

Vastaava opettaja Pekka Vuorisalo on vetänyt Musiikin ja kasvun opistovuosi -ryhmiä, joille on ollut tarve varmistaa edellytykset toisen asteen opintoihin keskeytysten tai muiden syiden vuoksi. Koulutusta voidaan soveltaa myös ukrainalaisnuorten tarpeisiin.

Musiikki kuuluu opetuksen pedagogisena välineenä, mutta puolet opetuksesta keskittyy opiskelu- ja työelämävalmiuksien sekä vuorovaikutustaitojen opettamiseen.