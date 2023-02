Lavalle luotu – nuoren porilaisen monilahjakkuuden ansioluettelo on jo nyt hengästyttävää luettavaa

Rasmus Koskinen täytti 15 vuotta melkein samana päivänä kuin Satakunnan Kansa täyttää 150 vuotta. Katso video, jolla Rasmus saa Nestori-nuken esittelemään laulutaitojaan.

Estradi on hallussa. Rasmus Koskinen viihtyy lavalla.

Kun Rasmus Koskinen oli nelivuotias, hänen äitinsä nauhoitti pojalle Yö-yhtyeen 30-vuotisjuhlakonsertin Hartwall Areenalta. Ajatuksena oli, että bändin rumpalin Ari Toikan rumputyöskentely saattaisi tuplabasareineen kiinnostaa hiekkalaatikkoleluja paukuttanutta vilkasta vesseliä.

”Eivät ne ne rummut kuitenkaan erityisesti kiinnostaneet. Ne biisit olivat se juttu”, Rasmus selittää kymmenkunta vuotta myöhemmin Porin Palmgren-konservatorion kahviossa.

”Katselin sitä videota niin paljon, että osasin lopulta Olli Lindholmin kaikki liikkeetkin. Sitten pidin olohuoneessa muistaakseni neljä Yö-konserttia. Äidin työkavereita oli yleisöinä.”

"Jo pienenä ilmoitin, että minut on luotu lavalle tai ainakin jollekin korokkeelle."

Esiintymisestä

Vastikään 15 vuotta täyttäneen Rasmus Koskisen äiti Minna Litmanen on Palmgren-konservatorion viulunsoiton opettaja.

Rasmuksen mummi Tuula Litmanen soitti puolestaan työkseen alttoviulua Pori Sinfoniettassa ja vaari Risto Litmanen samassa orkesterissa klarinettia. Molempien aktiiviura kesti 44 vuotta.

Ei siis ole ihme, että poika on musikaalinen. Poikkeuksellisen esiintymiskykynsä ja esiintymisvimmansa hän lienee kuitenkin perinyt joltakin toiselta planeetalta.

”Olen aina halunnut olla esillä. Jo pienenä ilmoitin, että minut on luotu lavalle tai ainakin jollekin korokkeelle”, hän nauraa.

”Monista harrastuksista huolimatta koulu on aina sujunut hyvin. Joulutodistuksen keskiarvo oli 9,2.”

Rasmus opiskelee Porin lyseon musiikkiluokalla. Lisäksi hänellä on laulu pääaineena Palmgren-konservatoriossa.

Fakta Kokemusta on Rasmus Koskinen aloitti näyttelijänä Teatteri Ulpussa jo ennen kouluikää. Ensimmäinen pieni mutta näkyvä rooli oli vuonna 2017 esitetyssä Pocahontas-näytelmässä. Sieltä Porin teatterin silloinen johtaja Patrik Drake bongasi pojan Tango d’Amoreen nuoren Eino Grönin rooliin, johon kuului laulua ja painipuvussa näyttelemistä. Porin teatterissa hän on näytellyt myös Järjen ja tunteen tyttärissä. Kesällä 2019 Rasmus vuokrasi Anniksen yläkerran, palkkasi valomiehen ja tarjosi 60-henkiselle yleisölle 2 kertaa 45 minuuttia näyttelemistä, ksylofonin soittoa, laulua, klovneriaa, jonglöörausta, taikatemppuja, stand upia ja vatsastapuhumista. Keväällä 2020 hän eteni vatsastapuhujana MTV3:n Talent Suomen finaaliin, josta hän jättäytyi kuitenkin pois silloisen koronatilanteen vuoksi. Samana vuonna TV2 aloitti sarjan Lasten tasavalta, jossa Rasmus esitti pääministeriä. Korona-aikana hän oli tekemässä Satakunnan Soitannollisen Seuran projektia Serenadeista saduiksi. Kesän 2021 Rasmus oli mukana Vihreän Teatterin Koffelissa ja Pöffelissä. Hänet palkittiin myös Vuoden nuorena porilaisena 2021 ja hän oli mukana Pelle Hermanni -elokuvassa. Vuonna 2022 hän esitti nuorta Kirkaa Tasalan Talviteatterin musiikkinäytelmässä Hetki lyö sekä nimiroolia Pori Sinfoniettan Pikku prinssissä. Samana vuonna ohjelmassa olivat myös Kievarin naiset Kuivalahden kesäteatterissa ja päärooli Teatteri Ulpun Yökyöpeleissä.

Teatterista

Teatteri on Rasmus Koskisen ykkösharrastus ja suoranainen intohimo. Porin teatterissa hän on nähnyt likimain kaikki ohjelmistossa olleet näytelmät siitä asti kun on kynnelle kyennyt.

Syksyllä 2013 ensi-iltansa saanut musikaali Sound of Music oli yksi tähtihetkistä. Pian sen jälkeen siitäkin nähtiin kodin olohuoneessa viisivuotiaan Rasmuksen oma versio.

”Näin sen Porin Teatterissa silloin kolme kertaa. Voin ylipäätään katsoa saman näytelmän moneen kertaan ja löytää siitä aina jotain uutta ja jännittävää. Yhden farssin näin Porissa varmaan kahdeksan kertaa.”

”Varsinkin isot musikaalit veivät mukanaan. Sama pätee Porin teatterin näyttelijöihin. Jos muut samanikäiset fanittivat Robinia, mulle idoleita olivat ne näyttelijät.”

Muualla nähdyistä esityksistä kaksi on ylitse muiden: Turun kaupunginteatterin klassikkosaaga Taru sormusten herrasta ja Tampereen työväen teatterin Broadway-musikaali Kinky Boots.

”Kinky Boots on ehkä paras tähän mennessä, siis kaikki ne laulut ja tanssit!”

Vatsastapuhujana esiintyminen vaatii pientä roudausta.

Vatsastapuhumisesta

Rasmus Koskinen innostuu helposti kaikesta uudesta. Hän on utelias. Hänellä on myös tarve kokeilla ja selvittää, miten mikin temppu tehdään.

Vatsastapuhuminen kuuluu sarjaan. Poika alkoi harjoitella taitoa jo vuosia sitten itsekseen, mutta Suomen huipulle lajissa ei nousta pelkästään omin avuin.

”Kun paljon harjoittelee, kuka tahansa voi oppia jonkinlaiseksi vatsastapuhujaksi. Ja sen voin kertoa, ettei se puhe vatsasta tule.”

”Pitemmälle pääsemiseen tarvitaan erityistietoa. Suomessa on esimerkiksi kirjaimia, joita ei voi lausua liikuttamatta huulia. P, M, V, F ja B ovat sellaisia, mutta niiden varalle on kikkoja.”

Siinä mielessä Rasmus sanoo olevansa superkiitollinen mentoreilleen. Heitä ovat Sirkus Finlandian juontaja ja vatsastapuhuja, klovni Sebastian sekä Ari Lauanne ja Sari Aalto.

Esimerkiksi Talent Suomen Youtube-videolla Rasmuksen huulet eivät todellakaan liiku, kun Nestori-nukke selittää totuuksiaan ja lopulta laulaa kovaa ja korkealta. Uutena juttukaverina viime vuoden pikkujoulukeikoilla oli mukana myös Yhdysvalloista saapunut kilpikonna Keke.

”Ja laulaminen on olennainen osa showta. Kekellä on vahva baritoni.”

Vatsastapuhujan puhe ei tule vatsasta, Rasmus Koskinen paljastaa.

Musiikista

Kaiken tämän lisäksi Rasmus Koskinen tekee taikatemppuja, jonglööraa, pelaa frisbeegolfia ja soittaa lukuisia instrumentteja.

Klassisia lyömäsoittimia hän opiskeli lapsena seitsemän vuoden ajan. Korona-aikana soitinvalikoimaan tulivat kitara, ukulele ja piano sekä Kirka-näytelmän myötä haitari.

Jotenkin luonnollisesti kuvioissa on myös bändi, eikä sen nimi ole Rasmus. Bändi on porilaisittain hassusti Koohot. Se soittaa pop-rockia porilaisella twistillä.

”Soitan Koohoissa kitaraa, laulan ja kirjoitan biisejä. Olemme vasta tosi alussa, mutta haaveissa on, että saisimme joskus levyttää omaa materiaalia.”

Rasmuksen juuret ovat klassisessa musiikissa, joka on edelleen osa hänen musiikillista maailmaansa. Toisen ison osan muodostavat pop ja rock, varsinkin 1980-luvun porirock eli Dingo, Yö, Mamba, Eve ja kumppanit.

”Meidän bändillä on Kultakausi-niminen biisi. Se kertoo juuri tuosta ajasta.”

Mitä minusta tulee isona? Rasmus Koskisella riittää vaihtoehtoja.

Tulevaisuudesta

Kun ikää on juuri ja juuri 15 vuotta, tulevaisuus on vielä iso kysymysmerkki. Rasmuksen ensi kesän suunnitelmatkin ovat rippikoulua lukuun ottamatta vaiheessa.

”Mutta vaihtoehtoja on”, hän vakuuttaa.

”Kahden viime vuoden aikana olen kehittänyt myös uusia drag queen -esityksiä.”

Vaihtoehtojen kirjo leimaa monilahjakkaan nuoren miehen isompaakin tulevaisuuden kuvaa. Hänet voi kuvitella ainakin näyttelijäksi, muusikoksi, laulajaksi tai sirkustaiteilijaksi – vai tuleeko hänestä insinööri tai ekonomi?

”Kyllä esiintyminen on mulle varmaan myös tulevaisuuden juttu, sellainen monitoimiesiintyminen, jossa on elementtejä kaikesta siitä mitä teen nytkin. Lava on se, minne haluan. Haluan viihdyttää ihmisiä ja herättää heissä tunteita.”

Vielä isommassa kuvassa maailmantilanne ei kuitenkaan näytä juuri nyt kovin valoisalta.

”Ei todellakaan. Tämä on poikkeuksellista aikaa, ihan hirveää suoraan sanottuna.”

”Ihmiset maapallolla ovat joutuneet nyt näkemään ja kokemaan sellaista, mitä ei ole pitkään aikaan nähty: maailmanlaajuinen pandemia ja sota Euroopassa. Perspektiiviä kaikki tämä kyllä antaa. Omat pienet murheet tuntuvat kovin inhimillisiltä ja normaaleilta.”

Toivoa ei kuitenkaan pidä menettää. Ilman toivoa ei ole mitään.

Haastattelun jälkeen Rasmus Koskinen lähtee kuvattavaksi. Hän ottaa estradin haltuun kuin luonnostaan.

”Lava on toinen kotini”, hän tuumaa.

JK. Tammikuun lopulla varmistui, että Rasmus Koskinen on ensi kesänä mukana Teatteri Ulpun näytelmässä Me Rosvolat. Sitä esitetään Kirjurinluodon kesäteatterissa.