Raumalainen ahtaaja Vesa Rekola, 59, osallistui The Voice of Finland -ohjelmaan ilman painetta menestymisestä

Satakunnan karaokemestariksi kruunattu sataman ahtaaja Vesa Rekola tuulettaa treenikämpällä.

The Voice of Finlandin 11. kauden ensimmäisessä jaksossa esiintyy raumalainen Vesa Rekola. Rekola on tuttu kasvo raumalaisilta rokkikeikoilta ja usein hän vastaa bändien rytmistä. Hän on muun muassa Hurriganesin kappaleita soittavan Tsugu Birdsin rumpali.

Rauma

Se oli aivan tavallinen tiistai tai torstai, kun Vesa Rekola ajoi työpaikaltaan Rauman satamasta treenikämpälle.

Kesken rumputreenin Rekolalle juolahti mieleen kysymys : Pitäisikö hakea The Voice of Finlandiin?

Kysymys pysäytti rytmin kuin seinään.

”Monet tutut ovat minulle sanoneet, että miksen menisi The Voice of Finlandiin. Olen aina vastannut, että ei sinne vain mennä. Sinne pitää hakea.”

Sinä iltapäivänä ajatus ohjelmaan hakemisesta ei kuulostanut pöllömmältä, joten Rekola otti saman tien puhelimen käteensä ja selvitti, miten haku tapahtuu.

Selvisi, että aikaa on jäljellä enää kaksi päivää.

Muutaman tunnin kuluttua hän lähetti tuotantoyhtiölle videon, jossa hän säesti itseään kitaralla.

Parin viikon kuluttua hän sai kutsun seuraavaan vaiheeseen.

Vesa Rekola on raumalaisille hyvin tuttu esiintyjä. Hän on keikkaillut eri kokoonpanoissa 70-luvun loppupuolelta lähtien.

Tarkkaa keikkamäärää hän ei osaa itsekään arvioida, mutta useissa sadoissa liikutaan.

Hän oli vain 15-vuotias, kun hän liittyi ensimmäiseen bändiin, rockabillyä soittaneeseen Candy Flossiin.

”Ensimmäinen keikka oli Aronahteen ja Nanun koulun yhteisjuhlissa. Siellä oli kova meno”, Rekola naurahtaa.

Candy Flossin lopetettua hän siirtyi rockyhtyeeseen, joka tulisi seuraamaan häntä vuosikymmenten ajan.

Antero Vipunen Group aloitti 80-luvun alussa ja sen taru kesti muutaman vuoden ajan. Sitten soittajat lähtivät omille teilleen. Joku perusti perheen, toinen siirtyi toiseen bändiin, joku meni palkkatöihin.

”Niinhän bändeissä aina käy. Menestys pitäisi tapahtua silloin kun ollaan nuoria, eikä arki ja tavallinen maailma ole vielä vienyt mennessään.”

Antero Vipunen Groupin tarina ei kuitenkaan jäänyt kasarille, vaan se teki comebackin eri kokoonpanolla 2000-luvun alussa. Silloin nimeksi valittiin lyhenne A.V.G. ja yhtyeen esiintymiskieli vaihtui englantiin.

A.V.G. julkaisi kaksi levyä ja keikkaili ahkerasti. Keikkoja Rekolalle kertyi myös Antero Vipunen Duon kanssa, jossa hänen parinaan musisoi Veikko Salmi.

Seuraavaksi Vesa Rekola kumppaneinaan tarttui Hurriganesin tuotantoon ja perusti Tsugu Birds -trion, joka veivasi legendaarisen bändin kappaleita.

Tsugu Birds keikkailee edelleen silloin tällöin.

Musiikki on ollut lähellä Vesa Rekolan sydäntä aina 7-vuotiaasta lähtien, jolloin hän kuuli isoveljeltään The Moody Bluesia.

Birminghamista kotoisin oleva progebändi ei jäänyt ainoaksi Rekolan suosikiksi, vaan kovia bändejä alkoi tulla ovista ja ikkunoista.

Yksi on kuitenkin suurin kaikista.

The Queen.

Yhtyeen tuotannon lisäksi Rekolalla on paljon erilaista Queen-tavaraa.

Treenikämpällä Queen on läsnä julisteissa ja seinäkankaissa. Nurkassa musisointia valvoo Freddie Mercury -nukke, jolla on tismalleen samat vaatteet kuin Mercurylla oli vuonna 1986 Lontoon Wembleyn jättikonsertissa.

”Freddie Mercurya en valitettavasti nähnyt koskaan livenä. Läheltä piti, mutta se ei onnistunut”, Rekola harmittelee.

Vaikka The Queen onkin Vesa Rekolan kaikkien aikojen suurin suosikki, hän listaa monia muita jättimäisiä kokoonpanoja. Levylautasella pyörivät muun muassa Pink Floyd, The Beatles ja Jimi Hendrix.

Suurin osa hänen kuuntelemastaan musiikista onkin viime vuosituhannelta.

”Sitähän on tutkittu, että usein se musiikki, jota kuuntelet 15-25 -vuotiaana, on sitä musiikkia, jota kuuntelet vanhempanakin. Näin minulle on käynyt.”

Rekola kuitenkin seuraa uutta musiikkia aktiivisesti. Esimerkiksi viime viikolla julkaistu Iggy Popin uusi levy on kuunneltu tarkkaan.

”Olen aina yrittänyt bongata uusia hyviä bändejä, mutta todella harvoin niitä tulee. Jostain syystä uusissa bändeissä ei ole tarttumapintaa, jotta ne jäisivät mieleen.”

Hän nauraa, että toivottavasti ei kuulosta liian happamalta.

”Tältä minusta vain tuntuu. Toivon todella, että tulisi uusia hienoja bändejä ja levyjä.”

Tässä treenikämpässä Vesa Rekola on musisoinut noin viidentoista vuoden ajan.

Menestyksen metsästäminen ei ollut Vesa Rekolan mielessä, kun hän ajoi The Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -vaiheeseen Turkuun.

Hän oli seurannut ohjelmaa jo useamman vuoden ajan, ja tiesi, mistä on kyse.

”Kilpailun voitto ei automaattisesti tarkoita sitä, että se johtaisi menestykseen. Aika harva ohjelmassa menestynyt on päässyt eteenpäin urallaan.”

The Voice of Finland on yksi Suomen suosituimpia laulukilpailuja, johon ovat osallistuneet muun muassa Saara Aalto , Krista Siegfrids, Jesse Kaikuranta ja Aksel Kankaanranta.

Ohjelmaan osallistuminen kuitenkin kiehtoi uutena kokemuksena. Eikä musiikkikilpailu ollut Rekolalle uusi aluevaltaus.

”Olen kiertänyt karaokekisoja pidempään ja viime vuonna voitin Satakunnan karaokemestaruuden.”

”Ääni ratkaisee -vaiheessa oli aika paljon odottelua. Laulajia oli paljon ja siinä kuvattiin paljon muutakin kuin sitä varsinaista lauluesitystä. Erilaisia siirtymiä ja niin edelleen.”

Rekola ei voi kertoa miten hänen kisassa kävi, mutta kokemus oli kaikin puolin mielenkiintoinen.

”Kaikki sujui erittäin ammattitaitoisesti ja saumattomasti.”

Vesa Rekola esiintyy The Voice of Finlandin ensimmäisessä jaksossa, joka tulee ulos perjantaina 27. tammikuuta.

