Janne Huokko luopuu hallin ylläpidosta 14 vuoden sopimuskauden päättyessä.

Eurajoki

Kunnan omistamaan keilahalliin haetaan Eurajoella uutta vuokrayrittäjää. Keilahallin nykyinen yrittäjä on irtisanonut vuokrasopimuksensa ja luopuu viimeistään tulevan kesäkuun lopussa keilahallin toiminnasta.

Keilahallin toimintaa ylläpitänyt Janne Huokko sanoo, ettei hän enää hae jatkokautta umpeutumassa olevalle määräaikaiselle vuokrasopimukselle.

”14 vuotta kellarissa on riittävästi. Nyt katson jotain uutta tehtävää”, Janne Huokko toteaa.

Keilailuharrastus voi hänen mukaansa varsin hyvin, mutta koronaepidemian vaikutukset tuntuvat edelleen.

”Kaikki keilaajat eivät ole palanneet radoille. Tämä ei ole mikään kultakaivos, mutta ei ole ollut riskejäkään. Kunta ei peri tiloista vuokraa ja kustantaa sähkötkin”, Janne Huokko kiittelee.

Hyvinvointipäällikkö Jarmo Olli kertoo Eurajoen kunnan käynnistäneen uuden yrittäjän haun ja hakemuksia odotetaan 3. helmikuuta mennessä.

Eurajoen kunnanviraston alakerrassa on neliratainen keilahalli. Radat on varustettu automaattisella pistelaskujärjestelmällä. Osana keilahallia on myös kahvio.

Jarmo Olli sanoo kunnan jatkavan keilahallin vuokrausta entisin ehdoin. Tiloista ja radoista ei peritä vuokraa, ja kunta vastaa sähkölaskuista. Yrittäjältä edellytetään hallitoiminnan pyörittämisen lisäksi ratojen ja laitteistojen huoltoa.