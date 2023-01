Viime kesänä Suomi-Areenassa vieraillut elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi Satakunnan Kansan haastattelussa, että ”Suomeen neuvotellaan suurinta teollista investointia sitten Olkiluoto 3:n.” Lintilä sanoi myös, että Satakunta on yksi mahdollisista investoinnin sijoituspaikoista.

Tällä viikolla mediatilan täytti Helsingin Sanomien ensimmäisenä kertoma uutinen Inkooseen suunnitellusta jättimäisestä terästehdasinvestoinnista, jonka arvo on arvioiden mukaan noin neljä miljardia euroa.

Nopea laskee 1+1 ja saa tulokseksi, että juuri tästä investoinnista elinkeinoministeri Lintilä kesäisessä Porissa mitä todennäköisimmin puhui.

Kävikö nyt siis niin, että Satakunta menetti takuuvarman elinkeinoveturin Inkoolle ja Uudellemaalle?

Ehkä, mutta tämän junan matkassa on vielä niin monta muttaa, että harmittelu tässä vaiheessa on turhaa.

Todellisuudessa faktaa asiassa on vasta se, että tehtaan sijoituspaikaksi on valittu Inkoo. Itse yritys on perustettu edellisvuonna, eikä sillä ole vielä rahoitusta tai tekijöitä saati lupia investoinnilleen.

Monet sijoitusmaailman asiantuntijat ovatkin jo ehtineet varoittelemaan, että projektin toteutuminen on vielä melko kaukainen ajatus. Suorastaan haave, joka saattaa kaatua jo siihen, että rahoitusta itse suunnitteluunkaan ei saada kerättyä.

Inkooseen suunnitellulle terästehtaalle tarkoitettu alue tuo herkästi mieleen Meri-Porin ja Venatorin tontin. Inkoon vahvuus on, että satama sijaitsee alueen välittömässä läheisyydessä.

Epävarmuudesta huolimatta voidaan kuitenkin palata ajatukseen siitä, että investointi olisi totisinta totta ja onnistuisi suunnitellusti.

Miksi valinta oli lopulta Inkoo ja Uusimaa, eikä esimerkiksi Pori ja Satakunta?

Inkoossa investointi on tarkoitus tehdä Fortumin kivihiilivoimalan vanhalle tontille, joka sijaitsee sataman lähettyvillä. Kuulostaako tutulta? Meri-Pori, Venator ja Porin Satama? Niinpä.

On mahdotonta sanoa, miten lähellä oli, että investoinnin paikaksi olisi lopulta valikoitunut Satakunta. Siitä huolimatta on kuitenkin syytä olla ylpeä siitä, että maakunta on ollut edes vaihtoehto tämän kokoluokan hankkeelle. Se tietää varmasti sitä, että tulevienkin isojen hankkeiden kanssa Satakunnalla on omat mahdollisuutensa.