Loppuvuoden poikkeuksellinen sairauslomatilanne näkyy myös Satakunnassa. Porin kaupungilla sairauspoissaolot nousivat vuonna 2022 noin 23 prosenttia edellisestä vuodesta.

Jere Säynäjäaho on ravintola Toreron vuoropäällikkönä joutunut järjestelemään sijaisia, kun joku työkavereista sairastuu. Tammikuisena torstai-iltana tuuraaja oli onneksi löytynyt, niin Säynäjäahon ei tarvinnut olla koko iltaa töissä salin puolella yksin.

Tammikuisena torstaina Porin keskustassa sijaitsevassa Ravintola Torerossa on jälleen edessä tuttu tilanne: yksi henkilökunnasta on sairaana, ja jostain on pitänyt etsiä tuuraaja.

Tilanteen pelastaa yksi ravintolan vakiosijaisista, joka aloitti tiskaajana mutta yleni nopeasti salin puolelle, kun huomattiin, että potentiaalia on.