Satakunta | Voice

Mikko yrittää kääntää tuomareiden tuolit nyt italialaisella partisaanilaululla

Kokemäkeläinen Mikko Törmälä on taas mukana The Voice of Finlandissa.

Tilaajille

Mikko Törmälä osallistui Voiceen ensimmäisen kerran vuonna 2018. Silloin yksikään tuoleista ei kääntynyt.

Kokemäki Kokemäkeläinen laulaja Mikko Törmälä on jälleen mukana The Voice of Finlandissa. The Voice of Finland alkaa Nelosella perjantaina 27. tammikuuta. Vielä Törmälä ei osaa sanoa, missä jaksossa hänet nähdään. Törmälä esittää kilpailussa italialaisen partisaanilaulun Bella Ciao, jonka muun muassa Kai Hyttinen ja Arja Saijonmaa ovat levyttäneet.