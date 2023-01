Porilainen Ilkka Herrala teki kauppaa Venäjälle, kunnes tie nousi pystyyn vuosi sitten. Uudeksi työnantajaksi löytyi Japanista Eurooppaan levittäytynyt pörssiyritys Kurita, jolla ei ollut aiemmin organisaatiota Suomessa. Nyt kemianjätin Suomen toimipiste sijaitsee Porin torin laidalla.

Ilkka Herrala edustaa japanilaista Kurita-konsernia Suomessa. Kuritalta löytyy ratkaisuja esimerkiksi jäteveden käsittelyyn ja juomaveden valmistukseen. Yhtiössä on kaikkiaan tuhansia työntekijöitä, mutta lähin kollega on Ruotsin puolella.

Torin laidalla sijaitsee japanilaisen kemianteollisuuden jätin, Kurita-konsernin Suomen toimisto.

Ilkka Herrala päästää meidät rakennuksen toiseen kerrokseen Danske Bankilta vapautuneeseen tilaan, joka on muutettu Linnakorttelin pienten vuokratoimistojen keskittymäksi. Hänellä on siellä yhden hengen toimistohuone. Kuritan reilun 7 500 työntekijän joukossa hän on ainoa työntekijä Suomessa.