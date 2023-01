Kaava-alueen itäosaan suunnitellaan lisäksi aurinkoenergian tuotantoa varten noin 180 hehtaarin alueelle aurinkopaneelipuistoa.

Siikaisten Jäneskeitaan 8 tuulivoimalan alue vuodelta 2015 saa seuraajakseen 7 voimalan tuulivoima-alueen Santakankaalta. Sen tuotannon on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2026.

Siikaisten elinvoimalautakunta on hyväksynyt ja laittanut lainmukaisesti nähtäville Santakankaan alueelle laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman tuulivoimapuistoa koskevasta osayleiskaavasta. Pohjan Voima Oy suunnittelee alueelle seitsemän voimalan tuulivoimapuistoa.

Siikaisten kunnanhallitus hyväksyi jo keväällä 2022 Pohjan Voiman tekemän kaavoitusaloitteen tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnan käynnistämisestä hankealueelle. Yleisötilaisuus hankkeesta järjestettiin kesällä 2022.

Pohjan Voiman toimitusjohtajan Tomi Mäkipellon mukaan hankkeen alustava kustannusarvio on karkeasti 50–70 miljoonaa euroa.

Suunnittelualue sijaitsee Siikaisten kunnan koillisosassa. Kankaanpään kaupungin rajalle hankealueen itäreunalta on matkaa noin 0,5 kilometriä, Isojoen kunnanrajalle pohjoiseen on vajaa 4 kilometriä ja länteen Merikarvian kunnanrajalle noin 10 kilometriä. Hankealueen rajalta etäisyys Siikaisten keskustaan on noin 8 kilometriä, Kankaanpään keskustaan noin 21, Isojoen keskustaan noin 17 ja Merikarvian keskustaan noin 23 kilometriä.

Kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 300 metriä, jolloin torni olisi 200 metriä ja roottori 200 metriä halkaisijaltaan. Kaava-alueen itäosaan suunnitellaan aurinkoenergian tuotantoa varten noin 180 hehtaarin alueelle aurinkopaneelipuistoa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 MW ja kokonaisteho on arviolta noin 42–70 MW.

Hankkeelle toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka tavoitteellisesti tulee etenemään rinnakkain kaavamenettelyn kanssa. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Siikaisten kunnanvaltuusto.

Hanketoimija Pohjan Voima vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kustannuksista. Kaavakonsulttina hankkeessa toimii Sweco lnfra & Rail Oy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön edetessä.