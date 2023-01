Kaksi tarinaa: opettajaksi opiskelevat ovat haluttua työvoimaa sijaismarkkinoilla.

Pori

Vakituinen opettaja on sairastunut – mistä sijainen?

Tämän kysymyksen eteen joutuvat porilaisten ja muiden satakuntalaisten koulujen rehtorit päivittäisessä työssään tuon tuostakin, eikä vastaus ole välttämättä helppo.

Koska edes jonkin verran opettajiksi pätevöityneitä sijaisia ei aina tahdo löytyä, koulut joutuvat usein turvautumaan muihin kuin opetusalan ihmisiin. Tästä kerroimme marraskuussa Rauman opettajankoulutuksen tilannetta käsittelevässä artikkelissa.

Jonkin verran pätevöityneillä tarkoitetaan opettajiksi kouluttautuvia, joilla riittääkin kysyntää lyhyitä ja toisinaan pidempiäkin sijaisuuksia täytettäessä. Kaksi opettajan ammattiin valmistuvaa porilaista kertoo nyt omista kokemuksistaan sijaismarkkinoilla.

Eero Paavola astelee ensi maanantaina opettajan roolissa täsmälleen samaan luokkahuoneeseen, jossa kävi neljän vuoden ajan alakoulua toistakymmentä vuotta sitten.

”Kyllähän se tila aika pieneltä näytti, kun kävin siellä tutustumassa”, nyt 23-vuotias ja epäilemättä kymmeniä senttejä kasvanut porilainen hymähtää.

Jääpalloilijana Narukerän riveissä pistepörssin voittanut Paavola aloittaa peräti puolen vuoden jakson luokanopettajan sijaisena Käppärän koulussa. Yksi luokanopettaja jätti paikkansa joulukuussa, ja rehtori Jouni Saarinen kysyi Paavolaa tehtävään.

”Kävi hyvä tuuri, että sain näin pitkän pestin. Tällaisia aukeaa varmaankin tosi harvoin”, Paavola iloitsee.

Ihan pelkästä tuurista ei ollut kyse, sillä Rauman opettajankoulutuslaitoksessa opiskelevat porilaiset ovat kovaa valuuttaa kaupungin sijaismarkkinoilla. Vuodesta 2020 asti Raumalla opiskellut Paavola on tehnyt jo opintojensa ensimmäisinä vuosina useita päivän–parin sijaisuusjaksoja Käppärän koulussa.

Kun puolivuotinen sijaisen paikka avautui vain muutaman viikon varoitusajalla, jo valmistunutta opettajaa olisi ollut käytännössä mahdotonta saada työhön.

”Ei se olisi ollut mitenkään mahdollista. En usko, että opettajiksi pätevöityneitä on vapaina kovin montaa Porissa tai lähikunnissa”, Paavola arvelee.

Pitkän sijaisuusjakson ajoitus on Paavolalle täydellinen, sillä kahden opiskeluvuoden jälkeen hän päätti pitää välivuoden suorittaakseen varusmiespalveluksen loppuvuonna 2022. Nyt hän pääsi oman alansa töihin välivuoden koko jälkipuoliskolle.

Paavola suorittaa Raumalla kaksoispätevyyttä, sillä hän valmistuu sekä käsityönopettajaksi että luokanopettajaksi. Käppärässä hän saa tehdä tunteja myös käsityönopettajana.

Kohti kutsumusammattia – Eero Paavola on halunnut opettajaksi pienestä pitäen.

Paavolan mukaan sijaisuuksia on ollut tarjolla niin paljon kuin vain opintojen ohessa on ehtinyt ja halunnut tehdä. Kahden vuoden opiskeluaikana hän arvioi sijaistaneensa noin 20–30 päivää.

Sijaisuuksista hän kuulee pääasiassa Whatsapp-ryhmässä, johon tulee kouluilta viestejä avoimista paikoista harva se päivä.

Valtaosa sijaisuuksista on yhden tai muutaman päivän mittaisia, ja ne ilmaantuvat lyhyellä varoitusajalla – usein jopa samana aamuna.

Nopeasta tahdista huolimatta Paavola on kokenut päivän mittaiset sijaisuusjaksot helpoiksi ja miellyttäviksi.

”Sijaisena saan tarkat ohjeet, joiden mukaan oppitunnit suoritetaan. Kouluissa on ollut hyvä ilmapiiri, ja sijaista on autettu, jos hän on apua tarvinnut.”

Sijaisuuspyyntöjä tulee Paavolan mukaan toisinaan jopa suoraan tutuiksi tulleilta opettajilta tyyliin: ”Tuletko minun sijaisekseni?” Tämä helpottaa rehtorin työtä sijaisten hankkimisessa.

Aika ajoin uutisoidaan tapauksista, joissa oppilaat ovat kohdelleet uusia sijaisopettajia tylysti, mutta Paavolan kokemukset ovat pelkästään positiivisia.

”Itselleni on osunut vain mukavia ryhmiä. On se varmaan osittain itsestäkin kiinni – siitä, millä asenteella sijainen saapuu töihin.”

Käppärän lisäksi Paavola on sijaistanut Myötätuulen koulussa, jossa hän työskenteli puolitoista vuotta kouluavustajana ennen opiskelun alkua. Koulumaailma on tämän työn kautta hänelle entuudestaan tuttu.

Paavolan omista opiskelukavereista suuri valtaosa hyödyntää sijaisuuksia.

”Ennen kaikkea saa kokemusta tulevasta työstä. Nimi ja kasvot tulevat samalla kouluille tutuiksi. Tuskin kukaan tarttuu sijaisuuksiin vain rahan perässä.”

Rauman OKL:n opiskelijoista suuri osa on porilaisia, joten opiskelijat ovat porilaiskouluille erinomainen resurssi, kun kipeästi kaivattuja sijaisia tarvitaan.

”Itsekin olen sen verran porilainen, että tulevaisuuden ajatuksissa on vakituinen opettajan paikka Porissa.”

Valtakunnallisesti vallitseva opettajapula ei ole vaikuttanut Paavolan kohdalla alan valintaan. Opettajan työ on pienestä pitäen ollut se, mitä hän on halunnut tehdä.

”Sivulauseessa opiskelijakaverien kanssa jutellessa saattaa tulla esille, että onpahan ainakin varma työpaikka tulevaisuudessa – mutta jos ei ole kutsumusta opettajan työhön, harva lähtee alalle”, Paavola painottaa.

”Itse haluan työhön, jota on kiva tehdä ja johon on kiva aamulla herätä. Minulle on sivuseikka, paljonko työstä maksetaan.”

Paavola odottaa innolla nyt alkavaa puolivuotista sijaisuutta.

”Minulla on ensimmäistä kertaa yksi ryhmä, jonka kanssa pääsen työskentelemään pitkään. Opetettavakseni tulevat viidesluokkalaiset vaikuttavat tutustumisen perusteella ihan huippuryhmältä.”

Liikunnanopettajaksi opiskelevalla Tino Niemisellä on riittänyt kysyntää sijaismarkkinoilla.

Tino Niemisen tie opettajaksi on ollut toisenlainen. Nyt 45-vuotias porilainen menetti joitakin vuosia sitten pitkäaikaisen työpaikkansa Venatorin tehtaan palon myötä.

Vuonna 2021 hän ryhtyi opiskelemaan liikuntapedagogiikkaa Jyväskylän yliopistossa. Liikunnanopettajaksi hän valmistuu jo keväällä 2023, sillä pohjalla on jo ennen työuraa hankittu liikunnanohjaaja AMK -tutkinto.

”Olin noin 20 vuotta Pigmentsin palveluksessa, mikä oli upeaa aikaa. Piti keksiä jotain uutta, ja päädyin sitten tähän. Opetusalan työtilannetta en miettinyt sekuntiakaan, vaan joku vetää minua kasvatusalalle ihan synnynnäisesti.”

Niemistä pyydettiin Uudenkoiviston kouluun luokanopettajan sijaiseksi jo vuonna 2019 eli jo ennen opiskelun aloittamista.

”Persoonani on ehkä sellainen, että ne, jotka minut tuntevat, uskovat minun sopivan opetustyöhön”, Nieminen selittää.

Ensimmäisen sijaisuusjaksonsa hän teki keväällä 2022, kun Harjavallan yläkoulusta pyydettiin häntä liikunnan ja terveystiedon sijaiseksi. Se oli kahden kuukauden mittainen työjakso.

”Sijaisuus oli mitoitettu peräti joulukuulle asti, mutta jouduin tulemaan pois, sillä muuten en olisi ehtinyt suorittamaan syksyllä opintojani ja käynnistämään graduani. Pesti olisi saattanut jatkua jopa tämän vuoden puolelle.”

Nieminen ehätti kuitenkin syksyllä sijaistamaan kahden viikon jakson Meri-Porin yhtenäiskoulussa, joka on hänelle tuttu omilta lukioajoilta. Tätä seurasi jonkin ajan kuluttua yhden päivän ex tempore -sijaisuus.

”Rehtori Toni Ranne soitti minulle illalla, että tulenko huomenna. Se oli mahtava päivä, ja tuli hyvä fiilis, kun pystyin auttamaan. Tutut nuoret toivottivat minut tervetulleeksi”, Nieminen tunnelmoi.

Niemistä on opintojen aikana pyydetty sijaistamaan muuallekin, mutta hektisen opintotahdin takia hän on joutunut monesti kieltäytymään. Keväälle on jo sovittu alustavasti viikon sijaisuus Länsi-Porin yläkoulussa.

Tino Nieminen teki pitkän työuran Venatorin tehtaalla, mutta kasvatusala on kutsunut meriporilaista jo pitkän aikaa.

Nieminen kuvailee tekemiään sijaisuuksia huippujutuiksi.

”Hyppään itselleni uuteen maailmaan. Opettaminen on minulle ennen kaikkea ihmisten kohtaamista. Kun pääsen kohtaamiseen kiinni, tulee makeita fiiliksiä etenkin oppilailta”, Nieminen luonnehtii.

”Koska sijaisuus kestää vain lyhyen ajan, luottamus oppilaisiin pitää rakentaa nopeasti. Haluan jättää oman jälkeni, en vain sijaistaa.”

Niemisen mukaan yläkoulun oppilaat voivat olla aitoudessaan timanttisia, mutta toisinaan myös hankalia. Hän palauttaa mieleensä hetken, jolloin oppilas kutsui häntä erityisen rumalla haukkumasanalla.

”Sitä on vaikea ymmärtää, että joku ei halua ottaa sitä vastaan, kun haluan tuoda pelkkää hyvää. Kysyin oppilaalta, miksi hänellä oli tarve sanoa minulle noin. Siinä oli käsittelemistä.”

Nieminen painottaa, että ansaitsemismielessä hänen ei sijaisuuksia kannattaisi tehdä, sillä hän on omaehtoinen opiskelija ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla.

”Epäpätevänä opettajana palkka ei ole kovin kaksinen, mutta nuoremmille opiskelijoille varmasti riittävä. Minulla on perhettä, kaksi lasta ja asuntovelat, joten kuluni ovat erilaiset”, Nieminen pohtii.

”Olen vielä Venatorin höyryissä, ja tiedän, että palkkani putoaa reilusti niistä ajoista valmistumisen jälkeenkin.”

Keskustellessaan opiskelijakollegojensa kanssa Niemiselle on selvinnyt, että liikunnanopettajaksi opiskeleville on tarjolla sijaisuuksia mielin määrin. Heillä on vapautta valita.

Hän itse on varautunut tekemään sijaisuuksia valmistumisen jälkeenkin. Avoimia vakituisen liikunnanopettajan paikkoja ei ole pilvin pimein Porin ympäristössä.

Nieminen kertoo nähneensä sivusta, millaista sijaisopettajien värvääminen on rehtorien näkökulmasta.

”He ovat kovassa paikassa yrittäessään hankkia sijaisia koko ajan johonkin, kun jatkuvasti joku on pois. Se näyttäytyy kaaoksena.”

