Jatkossa kaikki 5.–9.-luokkalaiset porilaiset nuoret pääsevät 43 kertaa vuodessa ilmaiseksi uimaan.

Pori

Pori juhlistaa nuorisopassin kymmenvuotista historiaa kaupungissa lisäämällä siihen etuja, kaupunki kertoo tiedotteessa. Nuorisopassi on sovellus, jolla nuorille tarjotaan maksutonta vapaa-ajan toimintaa.

Jatkossa kaikki 5.–9.-luokkalaiset porilaiset nuoret pääsevät 43 kertaa vuodessa ilmaiseksi uimaan. 5.–7-luokkalaisilla on ollut 43 ilmaista uintikertaa tähänkin saakka. Jatkossa 8.–9.-luokkalaisten ilmaisten uintikertojen määrä nousee kymmenestä 43:een.

”Uimataito on äärettömän tärkeä kansalaistaito ja sitä halutaan tukea kaikin keinoin. Uiminen on myös mitä mainiointa liikuntaa ja hauskaa ajanvietettä, joten etua kannattaa ehdottomasti hyödyntää”, sanoo liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti tiedotteessa.

Uimakertoja voi käyttää keskustan ja Meri-Porin uimahallissa sekä jatkossa myös maauimalassa.

Tammikuusta alkaen kaikilla 7.–9. -luokkalaisilla on nuorisopassilla jatkuva maksuton pääsy Herralahdessa sijaitsevaan skeittihalliin.

20. helmikuuta, eli talvilomaviikon maanantaina nuorisopassilaisille järjestetään oma leffanäytös.

”Ohjelmassa on Ant Man and the Wasp: Quantumania, joka saa Suomen ensi-iltansa edellisellä viikolla”, kertoo suunnittelija Mari Korhonen tiedotteessa.

Elokuva tulee etuna Nuorisopassi-sovellukseen ja siihen ilmoittaudutaan erikseen.

Nuorisopassin edut ovat käytössä 9. elokuuta saakka.