Joulun alla ratkennut valtion tukirahoitus sinetöi yli 20 miljoonan euron voimalainvestoinnin.

Rauma

Saksalaistaustainen uusiutuvan energian yhtiö CPC Finland Oy rakentaa Raumalle teollisen mittaluokan aurinkovoimalaitoksen. Yhtiö on suunnitellut jo vuosia Lakarin yritys- ja teollisuusalueelle noin 40 hehtaarin alueelle sijoittuvaa voimalaitosta.

Yhtiön toimitusjohtaja Erik Trast kertoo, että investoinnin sopimukset ovat valmiina allekirjoitusta varten. Voimala-alueen valmistelu alkaa Trastin mukaan kevättalvella ja laaja paneelisto rakennetaan kesällä.

Rakennustöiden aloittamiseen vaikuttaa merkittävästi valtion tukirahoitus. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi ennen joulua voimalalle noin 3,53 miljoonan euron investointituen uusiutuvan energia tukiohjelmasta.

Erik Trastin mukaan valtion myöntämä tuki vaikuttaa merkittävästi investoinnin aloittamiseen. Voimala maksaa runsaat 20 miljoonaa euroa. Rauman voimalan rakentaa CPC Lakarin Aurinkovoima Oy, joka on CPC Finlandin tytäryhtiö.

”Lakarin alue on maastoltaan varsin vaativaa rakennettavaa ja raivattavaa aluetta on paljon. Alueella on kalliota, suota ja metsää sekä vanha kaatopaikka-alue, jolla on omat erityisvaatimuksensa. Ne aiheuttavat lisäkustannuksia verrattuna esimerkiksi turvemaa-alueisiin. Valtion tuki on siksi merkittävä”, Erik Trast sanoo.

Voimalan rakentaminen alkaa Erik Trastin mukaan puuston hakkuilla kevättalvella. Niiden jälkeen tehdään maansiirtotyöt aurinkopaneelistoja varten.

Merkittävä osa voimalainvestointia on sähköaseman, muuntamon ja verkkoliitynnän rakentaminen. Yhtiö on neuvotellut verkkoliitynnästä sopimuksen Sata-Vakka Oy:n 110 kilovoltin verkkoon.

Noin 40 hehtaarin alueelle sijoittuvan aurinkovoimalan huipputeho on runsaat 30 megawattia ja vuosittaisen sähköntuotannon ennakoidaan olevan noin 30 gigawattituntia eli noin 30 miljoonaa kilowattituntia.

Laskennallisesti sähkömäärä kattaa 1 500–1 600 omakotitalon sähkölämmityksen kulutukseen. Oletuksena on noin 18 000 kilowattitunnin vuosikulutus.

Erik Trast arvioi, että Lakarin voimalan koekäyttö voisi alkaa jo tulevana syksynä. Alustavan aikataulun mukaan kaupallinen käyttö ja sähköntuotanto käynnistyy keväällä 2024.