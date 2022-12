Pori

Miten juhlistit vuodenvaihdetta? Söitkö nakkeja ja perunasalaattia? Valoitko tinaa? Ammuitko raketteja tai otitko kuvia taivaan valaisevista ilotulitteista?

Lähetä meille kuva uudenvuoden vietostasi. Muista kuitenkin pyytää lupa, jos kuvassa näkyy muitakin ihmisiä.

Lähetä kuvasi sähköpostilla osoitteeseen sk.verkko@satakunnankansa.fi. Kerro, missä kuva on otettu, kuka sen on ottanut ja keitä kuvassa on.

Julkaisemme kuvia tässä sähkeessä sitä mukaa kuin saamme niitä.