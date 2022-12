Satakunnan Kansan printtilehti ei ilmesty uudenvuodenpäivänä 1.1.2023. Verkossa sen sijaan ollaan läsnä.

Satakunnan Kansan paperinen sanomalehti ei ilmesty uudenvuodenpäivänä eli sunnuntaina 1. tammikuuta 2023. Vaikka printtiä ei postiluukkuun kolahda, verkkotoimitus päivittää tuonakin päivänä SK:n verkkosivustolle maakunnan uutisia.

Uudenvuodenaattona 31. joulukuuta nähdään verkossa kello 18 livelähetys Porin uudenvuoden vastaanotolta. Lisäksi verkossa julkaistaan ajattomampia sisältöjä.

Uudenvuodenpäivänä tapaamme muun muassa 18-vuotiaan kokemäkeläisen kokin Nea Laaksosen, joka tunnetaan Instagramissa nimellä Neiti Nonparelli.

Myös satakuntalainen maatilallinen kertoo, miltä elämä yrittäjänä on tuntunut, kun Euroopassa on ollut käynnissä myllerrys, jonka vaikutukset näkyvät kaikessa.

Perinteiseen tapaan SK kertoo myös kuka oli vuoden ensimmäinen satakuntalaisvauva.

Näin kirjaudut verkkoon

Satakunnan Kansan tilaajana sinulle kuuluvat kaikki digitaaliset sisältömme. Saat ne käyttöösi, kun kirjaudut sisään.

Satakunnan Kansan verkkopalveluun kirjaudutaan Sanoma-tilillä. Sanoma-tilillä voit kirjautua sisään kaikkiin Sanoman verkkopalveluihin sekä muokata niiden tilauksia ja vaihtaa vaikkapa osoitetietosi.

Tilin käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, joka on liitetty Satakunnan Kansan tilaukseen. Jos olet kirjautunut, mutta et silti pysty lukemaan tilaajille tarkoitettuja sisältöjä, tarkasta, että olet kirjautunut oikealla sähköpostiosoitteella. Olet saanut kyseiseen sähköpostiosoitteeseen postia Satakunnan Kansan asiakaspalvelulta.

Aloita kirjautuminen painamalla Satakunnankansa.fi-sivuston oikeassa yläreunassa olevaa Kirjaudu-kuvaketta. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen satakunnankansa.fi/kirjaudu. Satakunnan Kansan uutissovelluksessa kirjautuminen löytyy, kun painat oikean alareunan Lisää-kuvaketta. Seuraa kirjautumisikkunassa näkyviä ohjeita.

Jos tähtijutut eivät avaudu

Jos olet kirjautunut, mutta et silti pysty lukemaan tilaajalle tarkoitettuja sisältöjä, tarkasta, että olet kirjautunut oikealla sähköpostiosoitteella. Kirjaudu ulos ja sitten uudestaan sisään oikealla sähköpostiosoitteella.

On myös mahdollista, että tilausta ei ole yhdistetty Sanoma-tiliisi. Yhdistät Satakunnan Kansan tilauksesi Sanoma-tiliin osoitteessa oma.sanoma.fi/tilaukset. Klikkaa Yhdistä tilaus -otsikkoa ja etsi Tuotteen nimi -alasvetovalikosta Satakunnan Kansa. Täytä lomakkeeseen nimesi, asiakasnumerosi ja postinumerosi ja paina Hae tilaus -painiketta. Asiakasnumerosi löydät laskusta.

Jos sinulla ei ole Sanoma-tiliä, klikkaa kirjautumisnäkymässä linkkiä Luo Sanoma-tili. Täytä omat tietosi linkistä avautuvalle lomakkeelle ja hyväksy ehdot. Vahvista Sanoma-tilisi sähköpostiisi tulleen linkin kautta ja yhdistä tilauksesi Sanoma-tiliisi yllä olevan ohjeen mukaan. Kirjaudu sisään ja nauti!

Ota sovellus käyttöön

Lataamalla Satakunnan Kansan sovelluksen saat kaikkein eniten irti digitaalisista palveluista. Sovelluksen uutisilmoitusten avulla tiedät, mitä Satakunnassa ja maailmalla tapahtuu juuri nyt.

Jos sinulla ei ole vielä sovellusta, voit ladata sen Play-kaupasta (Android-laitteet) tai Appstoresta (Iphonet ja Ipadit) hakusanalla ”Satakunnan Kansa”.