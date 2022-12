Milloin kotikompostori on rekisteröitävä?

Puhelimet käyvät kuumana Porin seudun jäteneuvonnassa kompostointi-ilmoituksen aikataulusta ja velvoitteista.

Vuonna 2021 säädetty jätelain uudistus tuo vuosina 2023–2024 muutoksia jätehuollon käytännön järjestelyihin ja myös lupamenettelyihin. Keskustelua ovat julkisuudessa herättäneet erityisesti kiinteistökohtaiset biojätteen kompostorit ja niille vaadittava rekisteröinti.

Jäteneuvoja Maija Nuotio Porin seudun jäteneuvonnasta, onko asiasta tullut paljonkin kyselyjä?

”Kyllä puhelimet ovat jonkin verran soineet. Syynä lienevät julkisuudessa ja mediassa olleet virheelliset tiedot. Kyselyjä on tullut viime kesästä alkaen. Tähän lienee vaikuttanut myös se, että eri paikkakunnilla on vähän eri aikatauluja ja menettelyjä.”

Mitä kansalaiset kysyvät ja mikä on merkittävin epäselvyys asiassa?

”Sitä kysytään, onko kompostorit rekisteröitävä vuoden 2023 alkuun mennessä ja onko kompostoreista ilmoitettava vielä vuoden 2022 puolella. Mitään hätää eikä kiirettä ei ole, sillä kyse on siitä, että jätehuoltoviranomaisen on aloitettava kompostorirekisterien ylläpito 1.1.2023 alkaen.”

Ilmoituksissa ei siis tarvitse kiirehtiä vuoden viimeisenä päivänä vai tulevatko huhutut kompostitarkastajat paikalle?

”Ei tarvitse. Alkuvuosi on hyvää aikaa tehdä ilmoitus, erityistä kiirettä ei ole. Jätehuoltoviranomaisen on tarkoitus on tarkoitus tiedottaa heti alkuvuoden aikana tarkemmin.”

Mitä varten biojätekompostoreista kerätään rekisteri?

”Rekisteriin koottujen tietojen avulla arvioidaan Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää. Lisäksi sillä valmistaudutaan lähivuosina laajenevaan biojätteen erilliskeräykseen ja sen järjestämiseen.”

”Kompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle ja rekisterin perusteella nähdään, ketkä tarvitsevat erilliskeräysastian biojätteelle 2024. Biojätteen kompostoinnin tai erilliskeräyksen voi järjestää myös kimpassa naapurin kanssa. Mainittakoon vielä, että olisi ensiarvoisen tärkeää saada biojäte pois sekajätteen joukosta, jotta saadaan ravinteet talteen ja parannettua sekajätteen lämpöarvoa.”

Onko biokompostorin rekisteröintiin jo mahdollista tehdä ilmoitus?

”Porin seudun jäteneuvonnan nettisivuilla on asiasta saatavissa tietoa ja ilmoituslomake.”

Porin seudun jäteneuvonnan tiedotesivun mukaan biojätteen erilliskeräys yli 10 000 asukkaan yhteistaajamassa koskee kaikkia kiinteistöjä, mukaan lukien omakotitalot sekä 1—4 huoneiston kiinteistöt. Yhteistaajama-alue ulottuu Porista Ulvilan ja Nakkilan kautta Harjavaltaan asti.

Lisätietoa verkosta ja ilmoituslomakkeet: (www.pori.fi/jateastia)

