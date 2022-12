Uusi lupa sallii nykyisen toiminnan lisäyksenä vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin.

Pori

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on myöntänyt Veikko Lehti Oy:lle ympäristöluvan Hangassuon jäteaseman laajentamiselle ja käsittelykapasiteetin kasvattamiselle. Lupa sallii nykyisen toiminnan lisäyksenä vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin.

Yrittäjä Juuso Lehti Veikko Lehti Oy:stä toteaa ympäristöluvan ja sen ehtojen vastaavan pääosin suunniteltuja toiminnallisia muutoksia jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja jalostamiseen hyötykäyttöön. Käsiteltävän jätteen kokonaismäärä ei Lehden mukaan olennaisesti muutu.

Merkittävin ympäristöluvan uudistus on hänen mukaansa vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittelyn sekä erilaisten projektijäte-erien varastoinnin mahdollistuminen Hangassuolla. Yhtiön suunnitelmana on Ulasoorin ja Kartanon jätteenkäsittelyasemien toiminnan siirto, kun tarvittavat lisätilat ja käsittelyalueet on saatu rakennettua Hangassuolle.

Juuso Lehti arvioi, että Hangassuolle tarvitaan muutaman sadantuhannen euron investoinnit, muun muassa hallitiloihin ja käsittelyalueisiin sekä alueen vesienhallintaan.

Mikäli ympäristölupa saa lainvoiman, ovat laajennusinvestoinnit mahdollisia tulevan kesän aikana. Aluehallintoviraston lupapäätökseen voi hakea muutosta valituksella hallinto-oikeuteen.

Aluehallintoviraston lupapäätöksen mukaan Hangassuon laitoksella saa vastaanottaa, käsitellä, välivarastoida ja toimittaa hyötykäyttöön vuosittain enintään 123 000 tonnia jätemateriaaleja. Vaarallisten jätteiden ja ainesten enimmäismäärä on 5 000 tonnia vuodessa.

Lupa sallii yhdyskuntajätteiden ja kaupan sekä rakentamisen ja purkutyömaiden jätteiden vastaanoton ja käsittelyn. Nykyisen toiminnan lisäksi uutena on lupa käsitellä hyötykäyttöön laajaa kirjoa teollisuuden jäte- ja sivumateriaaleja sekä vaarallisia aineita.

Laitoksella saa varastoida käsittelemätöntä ja käsiteltyä jätettä kerrallaan yhteensä enintään 36 050 tonnia, josta saa olla vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maa-ainesta yhteensä enintään 2 000 tonnia ja muuta vaarallista jätettä yhteensä enintään 450 tonnia.