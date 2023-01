Katson lapsen jälkiä lumessa. Pienet jalat ovat mutkitelleet, hyppineet, ilakoineet. Lapsi elää tässä ja nyt! Ei sitku, vaan nyt. ”Olisinpa minäkin kuin tuo lapsi”, huokaisen minä, murehtija. Ja sitten: taidan vähän hypähtää.

Uuden ja vanhan rajalla, vuoden vaihtuessa, teemme inventaariota menneestä ja odotamme uutta. On paljon aihetta kiitokseen: saimme elää tähän asti, syödä, nukkua, nauraa, kokea ystävyyttä, nähdä ja kuulla ihmeellisiä asioita… Mistähän sinä voit kiittää?

Menneen vuoden muistelu voi myös ahdistaa, satuttaa: kuoleman suru, sairaus, yksinäisyys… Mikähän sinua nyt satuttaa?

Huomisen toiveita saa miettiä, mutta kukaan meistä ei tiedä, onko meillä huominen päivä. Siksi lapsenmielinen asenne, tässä ja nyt, on niin tärkeää. Itseäni on usein puhutellut mietelause: ”Mikä on varmaa? Tämä hetki ja taivas”. Tämä hetki on oikea, vaikkapa olla kiitollinen. Nyt on myös hyvä hetki pysähtyä miettimään, kenelle voin osoittaa rakkautta tänään.

Meistä ei kuitenkaan tule täydellisiä kiitollisuudessa eikä rakkaudessa, me emme osaa olla murehtimatta mennyttä ja tulevaa, emme osaa oikein rakastaa emmekä kiittää. Siksi ainoa täydellinen, Jeesus, on syntynyt meille Vapahtajaksi. Häneltä saamme pyytää rakkautta, kiitollista mieltä, iloa ja voimia tulevaan vuoteen.

Raamatussa on sanat: ”Herran armoa on se, että vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan”. Me elämme Herran armosta, emme omasta voimastamme tai tahdostamme. Herran, Jeesuksen, laupeus, siis armo, ei lopu. Siihen kuuluu se, että saamme uskoa menneiden ja tulevien päiviemme synnit anteeksi. Kun sen uskomme, meillä on taivas.

Taivaaseen me olemme Jeesukseen uskoessamme matkalla. Siellä ei enää murehdita menneitä eikä suunnitella tulevaa. Kaikki entinen on mennyt. Siellä kaikki on nyt. Ilo, riemu ja kiitos saavat meidät ehkä lasten lailla ilakoimaan. Sitä ainakin minä odotan.

Jumalan siunaamaa uutta vuotta sinun ja läheistesi elämään.

Hilkka Toikka

Noormarkun kanttori (el.)