Turun yliopiston säästöt purevat myös pienimpiin toimintoihin.

Satakunnan Kansan tietojen mukaan Turun yliopiston säästöissä aiotaan kammata myös pieniä toimipisteitä.

Porissa tämä koskisi etenkin Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKL) Porin toimipistettä, joka on toiminut vuodesta 1999. Toimipisteessä on Porissa neljä työntekijää. Raumalla MKL:n yksikössä työskentelee kaksi työntekijää. Porin toimipisteessä on keskitytty tutkimukseen ja Raumalla koulutukseen.