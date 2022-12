Kolmatta kertaa järjestettävä valotaidetapahtuma Lumen aukeaa uudenvuodenaattona Raumalla. Reilun viikon aikana sinne odotetaan ainakin 50 000:ta kävijää.

Yksi Lumen-tapahtuman taiteilijoista on pari vuotta sitten raumalaistunut Niko Tiainen. Hänen videoteoksensa 1903 heijastuu Kalatorin majatalon seinään.

Rauma

Kaupungintalon sisäpihalla nosturin jyrinä ja piippaukset halkovat ilmaa. Taiteilijat ja teknikot ovat töissä, sillä uudenvuoden aattona aukeaa Lumen-valotaidetapahtuma, jossa valoteokset ja valaistut rakennukset piristävät talven synkkyyttä Vanhan Rauman ja Rauman keskustan alueella.

Kaupungintalon sisäpihalle tulee kolmen teoksen minigalleria. Nosturia tarvitaan Mollu Heinon ja Emil Fihlmanin teoksen laittamisessa käyttökuntoon. Sen nimi on Havaintoja ihmisestä. Korkealle seinään on kiinnitetty kaksi ihmiskasvojen profiilia, jotka on tehty ledinauhasta.

Teos on vuorovaikutteinen, sillä siinä on sensori, joka havaitsee sitä katselevat ihmiset. Reaktiot ilmaistaan väreillä.

”Teokseen on ohjelmoitu seitsemän erilaista reagointitapaa. Joskus teos on tulipunainen, joskus vain nenä punoittaa”, kertoo Luvialla työskentelevä ja asuva Heino.

Fakta Lumen-valotaidetapahtuma Valotaidetta Rauman kaupunkikeskustassa 31.12–7.1. Teokset nähtävillä kello 18–22. Tapahtuma on maksuton. Avajaiset lauantaina 31.12. klo 17.30 alkaen Kalatorilla. Ohjelmassa muun muassa musiikkia, puheita ja Aurora-valoesitykset yleisön joukossa kello 18 ja 20. Perhepäivä 7. tammikuuta, silloin teokset syttyvät jo klo 17. Myös perhepäivänä on erillistä ohjelmaa. Teoksia ja valaisukohteita on Kalatorilla, Vanhassa Raumassa ja kaupungintalon sisäpihalla. Tarkemmat tiedot reitistä löytyvät tapahtuman nettisivuilta osoitteesta lumenrauma.fi Media- ja valotaideteosten lisäksi kaupungin kohteita on valaistu. Valaistuksen saavat muun muassa Pyhän kolminaisuuden kirkon rauniot sekä entinen Seurahuone. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa.

Työpari Emil Fihlman on vastannut teoksen ohjelmoinnista. Ledinauhat saadaan syttymään, kun sähköt kytketään. Vielä pitää asentaa liiketunnistin, jotta tunteet saadaan pintaan.

Heino on aiemminkin tehnyt valoteoksia. Edelliseen Rauman Lumen-tapahtumaan hän teki Pikkutähti-teoksen, joka on tällä hetkellä Keski-Porin kirkon pihassa.

”Pidän valossa kaikkein eniten siitä, että katsoja reagoi siihen niin vahvasti. Otan aina katsojan huomioon, kun alan suunnittelemaan valoteosta. Valossa on taikaa, se synnyttää ison elämyksen”, Heino sanoo.

Entisen laivanvarustajakoti Marelan ikkunoissa on Janne Parviaisen ja Toimelan toimintakeskuksen asiakkaiden teos. Se saadaan hehkumaan UV-valoilla.

Valotapahtuman tekeminen talvella vaatii paljon ongelmanratkaisukykyä, koska esimerkiksi videoprojektorit eivät kestä pakkasta.

Projektoreita tarvitaan muun muassa Niko Tiaisen mediataideteokseen 1903, joka nähdään valaistulla Kalatorilla. Se on osuuskauppa Keulan synnyinseutua, ja teos liittyy muun muassa vanhoihin kauppapaikkoihin.

”Siinä on käytetty vanhoja valokuvia, joissa näkyy Rauman miljöötä 120 vuoden ajalta”, Tiainen kertoo.

Myös vanhan Raatihuoneen julkisivussa nähdään taideteos. Se on kymmenen paikallisen taiteilijan yhteistyönä tehty, ja Tiainen on ollut mukana sitä toteuttamassa.

Hän ollut viimeiset pari vuotta raumalainen, mutta taiteilijana vahvasti kansainvälinen. Hänen video- ja mediateoksiaan on ollut nähtävillä 25 eri maassa.

Monet hänen teoksistaan ovat rakennuksiin heijastettavia projisointeja, joten sään kanssa kamppailu on tullut tutuksi. Jos Suomessa ongelmana on pakkanen, muualla taas saattaa olla niin lämmintä, että projektoreja pitää jäähdyttää.

”Välillä tuntuu, että teoksen valmistaminen on se pienin osa tästä taiteilijan työstä”, hän naurahtaa.

Loppu on ongelmanratkaisua vaihtelevissa olosuhteissa.

Niko Tiaisen teos heijastetaan videotykillä. Takakontti ei ole tykin lopullinen sijoituspaikka, vaan kuvausta varten tehty järjestely. Tapahtuman aikana tykit ovat suojassa kylmältä, sateelta ja varkailta niitä varten tehdyissä ”koirankopeissa”.

Raumalla monta ongelmaa on jo ratkaistu, kun tapahtumaa tehdään nyt kolmatta kertaa. Projektoreita varten on rakennettu pieniä ”koirankoppeja” ja vähän isompia ”puhelinkoppeja”, jotta ne pysyvät lämpimänä ja suojassa murtovarkailta.

Tiainen on nyt kolmatta kertaa mukana tapahtumassa. Hän pitää sen valttina muun muassa ainutlaatuista miljöötä Vanhassa Raumassa ja sitä, että tapahtumassa yhdistyvät sekä taiteellinen anti että valon ilo.

Tuottaja Annukka Ketola kertoo, että tänä vuonna uutta on teosten lisäksi myös se, että Lumen-tapahtumalla on kaikille avoimet avajaiset uudenvuodenaattona, sekä erillinen perhepäivä 7. tammikuuta.

Kummassakin tapahtumassa on luvassa ohjelmaa. Avajaisissa kuullaan musiikkia ja puheita, ja valoteokset sytytetään kaikkien nähtäväksi.

”Yksi taideteoksista nähdään vain avajaispäivänä. Aurora on teos, joka kulkee yleisön joukossa ja johdattaa teoksille. Se on tanssia ja valoa yhdistävä esitys”, Ketola kertoo.

Avajaiset pidetään Kalatorilla uudenvuodenaattona kello 17.30, ja Aurora-teos liikkuu yleisön joukossa kello 18 ja 20.

Valotapahtuman odotetaan saavan liikkeelle runsaasti väkeä. Rauman museo- ja kulttuurijohtaja Risto Kupari ennustaa, että Lumen-tapahtuman teokset näkee ainakin 50 000 ihmistä.

Taideteosten lisäksi reitillä on myös valaisukohteita, kuten Pyhän kolminaisuuden kirkon rauniot. Kuvassa tekniikkatiimin jäseniä: Riku Ruohomäki (vas.), Pekka Huttunen, Aleksi Alapeltola, Tommi Löytty ja Joonas Nordlund.

”Laskimme juuri joulun aikaan kävijämääriä. Jouluspektaakkeli- ja markkinapäivinä torilla kävi yli 15 000 ihmistä per päivä. Jos sen miettii kahdeksalle päivälle, niin kyllä 50 000 katsojaa on aivan realistinen tavoite”, hän laskee.

Tuottaja Ketola neuvoo, että paras tapa tutustua teoksiin on jättää auto jompaankumpaan päähän Vanhaa Raumaa ja kävellä noin kilometrin mittainen reitti Taidemuseolta kaupungintalon sisäpihalle rauhassa läpi. Kartta löytyy tapahtuman nettisivuilta osoitteesta lumenrauma.fi.

”Kunnolla vaatetta päälle kelin mukaan”, hän evästää.

Tuottaja Annukka Ketola ohjeistaa tutustumaan tapahtumaan kävellen, hyvässä vaatetuksessa. Auton voi jättää jompaankumpaan päähän vanhaa Raumaa.

