Joulukinkun syöminen jakaa mielipiteitä.

Pori

Satakunnan Kansan toimituspäällikkö Juha Luotola kirjoitti ennen joulua kolumnin, jossa hän kertoi pitävänsä kinkusta. Pyhien jälkeen mies palasi aiheeseen sen herättämän somekohun myötä. Myös lehden verkkosivuilla aiheesta on keskusteltu vilkkaasti.

Osa keskustelijoista on luopunut lihan syömisestä tai ainakin vähentänyt sitä.

”Onhan jo vuosia puhuttu ja tehty tutkimuksiakin lihan terveydellisistä ja ilmastollisista haitallisista vaikutuksista, joten voisi siis ainakin Suomi palata takaisin muutaman vuosikymmenen taakse ja vähentää lihansyöntiä sinne 1950-luvun lukemiin eli noin 30 kiloon / henkilö, kun se nyt on noin 80 kiloa / henkilö. Kukaan ei ole vaatinut kaiken lihan syönnin lopettamista. Mutta ei edes sillä taida olla vaikutusta ns. ’setämiehiin’, että lihan syönnin vähentäminen tekisi hyvää juuri hänen terveydelleen”, kirjoittaa nimimerkki Arctopolis Town FC.

”Kyllä täällä Satakunnassa on myös niitä, jotka syövät vallan vegaanisesti ja puolustavat susia. Oon kotoisin vielä pienemmästä pitäjästä, joten ei nämä jutut ole vaan pääkaupunkiseutu-vetoisia. Teen palveluksen, kun kevennän terveydenhuollon menoja sillä, että veriarvot ovat loistavat ja kansantaudit eivät kosketa. Painokin on normaali, jota monella ei tunnu olevan nykypäivänä”, kertoo nimimerkki Kappas kehveliä.

”Tolkun ihminen pitää huolta terveydestään ja ajattelee myös eläinten kärsimystä, ilmastoa ym. eikä omaa napaansa, kuten tyypillinen porilainen setämies ja tätinainen. Yli kymmenen vuotta kasvisruokavaliolla olleena on toteutettu näitä kaikkia em. sekä yhteiskunnan varoja, välttämällä sairastumasta sepelvaltimotautiin tai metaboliseen oireyhtymään -sisätautilääkärin todentamana. Kasviksia sisältävällä ja eläinrasvoja välttävällä ruokavaliolla on runsaasti positiivisia seurauksia”, pohtii nimimerkki Soster.

Kinkun syömisellä on myös puolustajansa.

”Liha on hyvää. Voi sitä joskus salaattiakin syärä. Ei tartte perunaa, ko laittaa hyvvää lihhaa ja vähä vihreet kylkee, sit viä kylmää vet juamaks. Se o siin. Ei ol nii kärttynekää, ko syä välil hyvi”, pohtii nimimerkki JKH.

”Muistan nuoruudessa, kun meillä kasvatettiin porsas ja joka lahdattiin. Eno aukaisi kurkun ja valutti kuppiin verta, jota hämmensi, ja siitä sitten me kaikki otettiin kulaus. Suolista tehtiin makkaraa ja aivoista sianpäänsylttyä, sorkat ja maksa käytettiin hyväksi. Eno eli 97-vuotiaaksi ja moni sukulainen eli yli 90-vuotiaaksi. Nyt on tullut sokeripitoiset juomat ym. 50-luvulla oli kirja, jota nyt olen lukenut ja esille on tullut, että kaikki ravintoaineet on köyhtynyt yli 30–50 prosenttia”, kertoo Kimmo Katavisto.

”No jopas on kummallista, oon ollu sekasyöjä ikäni ja mullakin veriarvot loistavat ja paino normaali. Millai tää o mahdollist, ko mää luulin et lihansyönti tappaa”, sanoo nimimerkki Riihelena.

Keskustelijoiden joukossa on myös niitä, joilta riittää ymmärrystä molemmille osapuolille.

”Noh noh, kaikkea kohtuudella, niin lanttulooraa kuin kinkkuakin”, rauhoittelee nimimerkki Zaporozhets.

”Kolumni oli hyvä, tavallisen tallaajan tajuun. Kinkku on hyvää, sanokoon viherpiipertäjät mitä tahansa, saavat mun mielestä syödä tofukinkkuansa, annetaan kaikkien kukkien kukkia”, tuumii nimimerkki Mamma vaan.

”Vaikka itse possuakin joskus pureskelen, niin ymmärrän hyvin kasvissyöjiä. Sillä kaikki mahdollinen on ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi tehtävä ja lihansyönnistä luopuminen on yksi parhaista keinoista!” arvioi nimimerkki QTC.

”Kylläpä on ihmisillä aikaa ja energiaa valittaa ja pohtia suht merkityksetöntä asiaa. Jokainenhan syö, mitä haluaa ja niin paljon kuin haluaa, kunhan syö lautasensa tyhjäksi. On kuitenkin todettava, ettei uunissa haudutetun sianlapa soosin voittanutta ole. Muistakaa, että makuasioista ei voi kiistellä”, toteaa nimimerkki Ylämummo.

