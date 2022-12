Rauma tarjoaa valotaidetta, Eurajoki järjestää alkuillasta ilotulituksen.

Monet kunnat ovat luopuneet uudenvuoden vastaanotoista ja ilotulitteista. Esimerkiksi Porissa taivaan sijaan on viime vuosina valaistu keskustan rakennuksia. Kuva vuoden 2021 Valon Pori -tapahtumasta, jossa Raatihuone valaistiin tähdin ja lumihiutalein.

Uudenvuoden perinteet vaihtuvat uusiin ympäri Satakuntaa. Esimerkiksi Raumalla järjestetään tänä vuonna Lumen-niminen valotaidetapahtuma, jonka avajaisia vietetään lauantaina 31. joulukuuta kello 17.30. Tammikuun 7. päivään saakka nähtävillä olevat teokset ilahduttavat kaupunkilaisia usean päivän ajan.

Yhä harvempi kunta järjestää enää uudenvuoden ilotulituksia, ja monessa kunnassa on luovuttu muistakin vuodenvaihteen juhlatilaisuuksista. Poikkeuksiakin on yhä. Eurajoen kunta pitää kiinni perinteistään ja järjestää tänäkin vuonna ilotulitustapahtuman yhteistyössä urheiluseura Eurajoen Veikkojen kanssa liikuntakeskuksessa. Tapahtumaa ei ole järjestetty vuoden 2019 jälkeen koronapandemian vuoksi.

Tapahtuma on aiempien vuosien tapaan kello 19.30–20. Ajankohdan valinnassa on huomioitu ne, joille puoleenyöhön valvominen voi tuottaa haasteita.

”Ajatuksena on, että esimerkiksi lapsiperheet pääsevät paremmin osallistumaan. Ei tarvitse valvottaa ketään vain tätä varten”, Eurajoen sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leino nauraa.

Aiemmista vuosista poiketen perinteistä uudenvuoden juoksukilpailua ei kuitenkaan järjestetä. Leinon mukaan tänä vuonna juoksuun voi osallistua juoksemalla reitin itsenäisesti.

Myös Huittisissa juhlitaan uuttavuotta ilotulituksen merkeissä Vampulan yrittäjien yhteistyössä Huittisten kaupungin kanssa järjestämässä tapahtumassa. Keskiyöhön ei tarvitse valvoa Huittisissakaan, vaan raketit ammutaan Vampulan torilta kello 22–22.15.

Ennen ilotulitusta Huittisissa voi osallistua Ripovuorella Leijonankita-laavulla järjestettävään tuli- ja valotapahtumaan kello 18–20. Ohjelmassa on ainakin yhteislaulua, makkarabuffet sekä eläviä tulia, ja halukkaat voivat ottaa mukaan oman lyhdyn tai lampun. Tapahtuman järjestävät Huittisten kotiseutuyhdistys ja Lions Club Huittinen, yhteistyössä Huittisten kaupunki ja Huittisten seurakunta.

Tausta Vuodenvaihteen tapahtumia Eurajoki Ilotulitus kello 19.30–20 liikuntakeskuksella. Järjestäjät toivovat mahdollisimman monien saapuvan tapahtumapaikalle ilman autoa ruuhkien välttämiseksi. Huittinen Uudenvuoden tulet kello 18–20 Ripovuorella Leijonankita-laavulla. Yhteislaulua ja makkarabuffet. Mukaan voi ottaa oman lyhdyn tai lampun. Ilotulitus kello 22–22.15 Vampulassa. Raketit ammutaan osoitteesta Vampulantie 1, mutta järjestäjät neuvovat seuraamaan tapahtumaa kauempaa. Pomarkku Pomarkun Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ampuu raketteja kello 18 Pomarkun keskustassa. Raketit ammutaan Pitkänkujan alkupään pelloilta, ja ilotulituksia kannattaa mennä katselemaan esimerkiksi Osuuspankin parkkipaikalle tai Postinmäen alueelle. Pori Uudenvuoden vastaanotto Raatihuoneen edustalla kello 18. Ohjelmassa mm. tulishow ja Porin vpk:n soittokunnan soittoa. Raatihuoneen edusta on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä kello 17.30–19. Hallituskadulla idästä tuleva liikenne ohjataan Antinkadulle ja lännestä tuleva liikenne etelään Teatterikadulle. Rauma Lumen-valotaidetapahtuman avajaisia vietetään kello 17.30 alkaen Kalatorilla. Valotaiteen lisäksi ohjelmassa on mm. Lauluyhtye Delin esitys. Valotaidetapahtuman reitti kulkee Rauman taidemuseolta kaupungintalon sisäpihalle. Noin kilometrin mittaisen reitin kulkusuunnan voi valita itse, mutta teoksiin kannattaa tutustua kävellen. Yleisön seassa liikkuva valotaideteos lähtee liikkeelle Kalatorilta kello 18 ja kello 20. Säkylä Köyliön Vuorenmaan VPK järjestää Säkylän kunnan ja paikallisten yritysten tukemana uudenvuoden vastaanoton Vuorenmaan seuratalolla ja paloasemalla kello 19–21. Ohjelmassa on radio-ohjattavilla ajelua, buffet, arpajaiset sekä paloaseman ja kaluston esittelyä. Tapahtuma päättyy ilotulitukseen. Järjestäjät toivovat kyläläisten sytyttävän pihoilleen ulkotulia tunnelman luomiseksi.

Porin kaupunki ampui toistaiseksi viimeistä kertaa raketteja vuonna 2019. Korona-aikana ilotulituksen on korvannut loppuvuodesta käynnistyvä ja suosiota kerännyt Valon Pori -tapahtuma, joka järjestetään nyt kolmatta kertaa. Tänä vuonna tapahtumassa on valaistu Liisantori ja Raatihuoneen puisto.

Porin kaupungin uudenvuoden vastaanotto järjestetään tänä vuonna kello 18 Raatihuoneen edustalla. Ohjelmassa on muun muassa Satasirkuksen Ou Poi! -ryhmän esiintyjien 15 minuutin mittainen tulishow.

Osa kunnista juhlii uudenvuoden sijaan pitkin vuodenvaihdetta. Esimerkiksi Kankaanpäässä raketit on ammuttu jo joulunavaustapahtuman yhteydessä, eikä erillistä uudenvuodenvastaanottoa järjestetä.

Monissa kunnissa rakettien ampuminen on Porin ja Rauman tapaan ulkoistettu täysin yksityishenkilöiden, yritysten ja yhdistysten tehtäväksi. Esimerkiksi Pomarkun Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys on kerännyt tuekseen suuren joukon yrityksiä ja muita lahjoittajia järjestääkseen lähiseudun asukkaille ilotulituksen. Lahjoittajien joukossa on myös Pomarkun kunta. Raketit ammutaan kello 18 Pomarkun keskustassa.

Nakkilan kunta taas ei ole juhlinut uuttavuotta enää pariinkymmeneen vuoteen. Kunta keskittyy järjestämään koululaisille ajanvietettä koko joululoman ajalle.

Satakunnan Kansa näyttää Porin uudenvuoden vastaanoton suorana lähetyksenä. Lähetys on katsottavissa lauantaina 31.12. kello 18 alkaen osoitteessa satakunnankansa.fi/live.