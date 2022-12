Satakunnan kotihälytysten määrä eroaa naapurimaakunnista – Poliisin mukaan joulu ollut tähän mennessä ”yleisilmeeltään rauhallinen”

Lounais-Suomen poliisi tiedottaa jouluaaton ja jouluyön sujuneen ”yleisilmeeltään rauhallisesti” alkaen Turun joulurauhanjulistuksesta, jota poliisi oli noin 15 000 hengen ennätysyleisön seassa turvaamassa.

Liikenne on poliisin mukaan sujunut hyvässä ajokelissä vailla pahempia onnettomuuksia. Lounais-Suomen poliisin toiminta-alueella on saatu kiinni joulupäivän aamuun mennessä yhteensä seitsemän rattijuoppoa.

Poliisi nostaa tiedotteessaan esiin Varsinais-Suomen alueen joulunajan kotihälytysten määrän, joka on ”huomattava”. Joulupäivän aamuun mennessä hälytyksiä oli tullut 21. Satakunnan vastaavan ajan luku on neljä. Kotihälytysten syyksi osoittautui perheväkivalta, meteli, häiriöksi ollut henkilö tai jokin muu syy, poliisi kertoo. Huomattavaa poliisin puuttumista on tarvittu myös Pirkanmaalla, missä Sisä-Suomen poliisi on tiedottanut ”jonoksi asti” tulleista kotihälytyksistä.

Lounais-Suomen ravintoloissa väkeä on ollut poliisin tiedotteen mukaan maltillisesti ja väki on osannut käyttäytyä ”joulurauhan vaatimalla tavalla”.