Olkiluodon kolmosreaktorin kaikkiin neljään syöttövesipumppuun vaihdetaan uudella tavalla muotoillut ja kestävämmät juoksupyörät. Ne saadaan Olkiluotoon helmi-maaliskuun vaihteessa.

Eurajoki

Kun Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin koekäyttö jatkuu ensi tiistaina, kahdessa voimalayksikön neljästä syöttövesipumpusta käytetään edelleen juoksupyöriä, joissa on säröjä. Tästä ei kuitenkaan aiheudu turvallisuusriskiä.

”Kaikki on tutkittu perusteellisesti. Kolmosreaktorin sähköntuotantoa voidaan jatkaa turvallisesti tutkimustulosten ja syöttövesipumpuille suunnitellun tarkastusohjelman perusteella”, Teollisuuden voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho kertoi torstaina.

Myöskään Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston (LUT) ydinvoimatekniikan mallintamisen professorin Juhani Hyvärisen mielestä ei ole syytä epäillä, että minkäänlaisia riskejä otettaisiin. ”Koska TVO on tähän suostunut, he ovat varmaankin katsoneet, että juoksupyöristä ei säröjen takia osia irtoa.”

Mikä? Syöttövesipumput Syöttövesipumpuilla pumpataan vettä ydinreaktorin paineastian ulkopuolella oleviin höyrystimiin monimutkaisen esilämmitysjärjestelmän ja reaktorilaitoksen turvallisuusjärjestelmärakennuksissa sijaitsevien syöttöventtiilien kautta. Sijaitsevat reaktorirakennuksesta erillään sijaitsevassa turbiinihallissa. Pumpuissa ja höyrystimissä kiertävä vesi ei ole missään vaiheessa kosketuksissa ydinreaktorissa kiertävän radioaktiivisen veden kanssa. Siksi pumppujen juoksupyörien vaurioista ei ole missään vaiheessa ollut vaaraa laitoksen ydinturvallisuudelle. Vikaa on ollut vain syöttövesipumppujen juoksupyörissä. Muualla pumpuissa vikaa ei ole ollut. Olkiluodon kolmosreaktorissa on neljä syöttövesipumppua. Pumpuista yksi on varalla. Käytön aikana varalla olevaa pumppua vaihdellaan, jotta kaikkia pumppuja käytetään yhtä paljon.

Syöttövesipumppujen juoksupyörät ovat ydinreaktorin toiminnan kannalta keskeisiä osia. Ilman toimivia juoksupyöriä ydinreaktoria ei voi käyttää.

”Juoksupyörä liikuttaa vettä. Se antaa vedelle vauhtia ja pumpun pesä ottaa veden vastaan. Näin veden paine saadaan nousemaan”, Hyvärinen sanoo.

Kussakin neljässä pumpussa on yksi vinhaa vauhtia pyörivä juoksupyörä. Jos juoksupyörästä irtoaisi osia, syöttövesipumppu rikkoutuisi. ”Juoksupyörän pitää kestää. Jos siitä irtoaisi palasia, syntyisi rumaa jälkeä.”

Monta testiä jäljellä

TVO tiedotti keskiviikkona illalla, että Olkiluoto 3:n koekäyttöä ja sähköntuotantoa jatketaan 27. joulukuuta. Koekäytön ensimmäinen vaihe kestää 11 päivää. Sen aikana tehdään kymmenkunta tärkeää testiä.

Täyden tehon testien jälkeen sähköntuotanto keskeytetään noin neljäksi viikoksi syöttövesipumppujen tarkastusten ja laitosyksikön uudelleen käynnistämisen ajaksi. Tätä seuraa noin kuukauden kestävä tuotantojakso. Sen aikana OL3 tuottaa sähköä pääosin täydellä teholla ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

TVO:n tiedotteen mukaan tavoite on, että säännöllinen sähköntuotanto alkaisi 8. maaliskuuta.

"Hankala selvitettävä”

Olkiluodon kolmosreaktorin koekäyttö aloitettiin maaliskuussa. Täyden 1 600 megawatin sähkötehon laitosyksikkö saavutti ensimmäisen kerran syyskuun lopulla. Reaktori on ollut tauolla lokakuun puolivälistä lähtien, kun syöttövesipumppujen juoksupyörissä havaittiin muutaman senttimetrin pituisia säröjä.

Työ on kestänyt, sillä vaurioiden kartoittamisen lisäksi on pitänyt selvittää, mikä säröt on aiheuttanut.

”Se on ollut hankala selvitettävä asia ja teettänyt hyvin paljon työtä”, Johanna Aho sanoo.

Selvitystöihin on osallistunut laitos- ja laitetoimittajan sekä TVO:n asiantuntijoiden lisäksi myös iso joukko tiedeyhteisön edustajia Suomesta ja ulkomailta. Säröjen syntymekanismia on selvitetty muun muassa erilaisten mallinnusten avulla. Yksi juoksupyöristä halkaistiin ja toimitettiin kolmeen eri laboratorioon tutkittavaksi. Pumppujen käyttöhistoria on tutkittu perusteellisesti. Myös vastaavantyyppisten pumppujen käyttökokemuksia on kerätty maailmalta.

Kävi ilmi, että juoksupyörien säröt ovat todennäköisesti syntyneet, kun laitosta on koekäytön aikana ajettu poikkeuksellisissa olosuhteissa.

”Koekäytön aikana pumppuja on ajettu normaalien käyttöalueiden ulkopuolella, jolloin niihin on kohdistunut poikkeavaa kuormitusta”, Aho kertoo. ”Tutkimuksissa selvisi, että juoksupyöriä pitää muotoilla ja tehdä kestävämmäksi, jotta vastaavalta vältytään tulevaisuudessa.”

Olkiluodossa oli valmiina kaksi nykyisenmallista juoksupyörää varaosana. Ne on nyt asennettu paikalleen. Kahdessa muussa pumpussa käytetään säröytyneitä juoksupyöriä kunnes uudet saapuvat paikalle.

Uudet muotoilultaan vahvistetut juoksupyörät ovat valmistuksessa ja niiden arvioidaan saapuvan helmi-maaliskuun vaihteessa 2023.

Myös Hyvärisen mielestä on tärkeätä, että on tutkittu tarkkaan, mikä säröt on aiheuttanut.

Se, että pumppuja on käytetty edellisen koejakson aikana säröytyneenäkin jonkin aikaa täydellä teholla kertoo Hyvärisen mielestä siitä, että mitään akuuttia vaaraa tästä ei ole ollut.

Hyvärisen mukaan ei ole tavatonta, että uusissa isoissa ydinvoimalaitoshankkeissa on pitkiäkin viiveitä. Poikkeuksellista on, että vikoja löytyy näin uusista pumpuista.

Vaikutus sähkön hintaan?

Koekäytön aikana OL3 tuottaa TVO:n tiedotteen mukaan sähköä noin 1,3 terawattituntia. Tampereen sähkönkulutus vuodessa on noin 1,8 terawattituntia.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtajan Tuomas Rauhalan mukaan kaikki kotimainen tuotanto parantaa tilannetta. ”On ehdottomasti hyvä kuulla, että koekäyttö jatkuu.”

Kolmosreaktorin käynnistäminen ei poista tuulivoimatuotannon vaihteluita. Koekäyttöjen väliin jää myös neljän viikon huoltotauko tammi-helmikuussa. ”Sinä aikana suurempi huomio tulee kiinnittymään säätilaan ja sähkömarkkinoiden tilanteeseen.”

Suomi on viime vuosina ollut erityisesti talviaikaan hyvin tuontiriippuvainen. Rauhalan mukaan OL3:n avulla päästään lähemmäksi sitä pistettä, että olemme keskimääräisesti omavaraisempia.”

Entä vaikutus sähkön hintaan?

”Tarjonnan kasvaessa markkinoilla hinnalla on taipumus painua alaspäin. Kyllä se sitä kautta Suomessakin sähkön keskihintaan vaikuttaa”, Rauhala sanoo. ”Mutta sähkön hinta varmasti vaihtelee voimakkaasti tuulivoiman vaikutuksesta johtuen.”