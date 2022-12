Suurten paikallisten sähkönmyyntiyhtiöiden hinnoitteluun ei vaikuttaisi olevan tulossa muutoksia ainakaan lähiaikoina.

Hiljattain uutisoitiin Helenin uudesta määräaikaisesta sähkösopimuksesta, joka on pudottamassa sähkön hintaa roimasti. Kyseessä on kuuden kuukauden määräaikainen sopimus, joka on ostettavissa ensi vuoden alusta alkaen.

Siinä sähkön hinta on 20 senttiä per kilowattitunti, minkä päälle tulee vähennys tai lisäys sen mukaan, miten asiakkaan sähkön käyttö ajoittuu. Käytännössä lopullinen kilowattitunnin hinta voi Helenin mukaan olla 15–25 senttiä.