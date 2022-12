Lintujen syysmuutto on päättymässä – Porin keskustaan eksyneelle kuningaskalastajalle kävi kehnosti

Osa muuttolinnuista yrittää taas talvehtimista

Satakunta

Nopea talventulo viime viikolla sai loputkin muuttajat liikekannalle. Laulu- ja kyhmyjoutsenet ovat perinteisesti olleet viimeisiä lähtijöitä, mutta pääjoukot lienevät nyt jo lähteneet Satakunnastakin.

Kyhmyjoutsenten osalta viimeinen isompi muutto, 232 yksilöä, havaittiin viime viikon perjantaina Porin Herrainpäivillä. Vielä toki joutsenia maakuntaan jää koko talveksikin, mutta ne ovat useimmiten heikkokuntoisia yksilöitä, joista kaikki eivät selviä hengissä talven yli.

Joutsenten lisäksi jää talveksi myös koko joukko vesilintuja, jos vain avovettä riittää. Eurajoen Olkiluoto on näille hyvä talvehtimispaikka. Tukkasotkia alueella talvehtii satoja. Uiveloitakin laskettiin 6. joulukuuta vielä 50 yksilön parvi.

Telkkiä puolestaan havaittiin 500 yksilön parvi 3. joulukuuta Porin Makholmassa. Samana päivänä ynnättiin puolestaan 1 200 isokoskeloa Säkylästä Eenokin rantavesistä.

Lokkien osalta alkutalvi on ollut normaali. Harmaahaikaroista on kertynyt joulukuulta muutamia havaintoja, viimeiset Säkylästä. Jalohaikarastakin on vielä yksi havainto Meri-Porista viime viikolta.

Myös jonkin verran muuttavia petolintuja on jäänyt talvehtimaan Satakuntaan. Havaintoja on ampu- ja tuulihaukoista, sekä hiirihaukoista ja sen lähisukulaisista piekanoista.

Merimetsoja on vielä näkynyt merellä siellä täällä. 3. joulukuuta tuli pari havaintoa myöhäisistä uikuista, kun silkkiuikku havaittiin Porin Kallossa ja härkälintu puolestaan Porin Reposaaressa.

Sepel- ja uuttukyyhkyjä on myös jäänyt taas talvehtimaan Satakuntaan. Jälkimmäisiä on nähty useampia tutuilla paikoilla Eurajoen Linnamaalla ja Nakkilan Leistilänjärvellä. Turkinkyyhkyjä löytyy myös, eniten Säkylästä.

Pari yksittäistä joulukuun havaintoa on lisäksi tullut Porista ja Huittisista. Kahlaajista on joulukuulta toistaiseksi vain yksi havainto jänkäkurpasta 6. joulukuulta Porin Preiviikinlahdelta.

Lintulaudoilla ja ruokintapaikoilla on ollut vipinää jo ennen talvenpurkaustakin. Tutut tali- ja sinitiaiset ovat olleet enemmistönä, paikoin myös pikkuvarpuset. Sen sijaan hömö- ja töyhtötiaiset ovat jo harvinaisuuksia monin paikoin.

Myös kuusitiaiset ovat olleet kortilla. Tavalliset varpuset ovat samoin vähissä, niin ikään viherpeippojen määrät ovat kaukana takavuosien lukemista. Myös punatulkkuja on niukasti. Nokkavarpusista on myös tullut havaintoja, pääosa niistä on Raumalta.

Harva ruokkii enää kauranjyvillä, jotka taasen ovat keltasirkkujen herkkua. Sirkkuja ei juuri ruokinnoilla ole näkynyt, mutta peltoaukeilla keltasirkkuja on riittänyt. Suurin määrä toistaiseksi on ollut Porin Pietniemeltä 27. marraskuuta laskettu 1200 sirkun parvi.

Harvalukuisemmista muuttolintutalvehtijoista on havaittu pieniä määriä peukaloisia, peippoja, järripeippoja, pajusirkkuja, kottaraisia, musta- ja räkättirastaita sekä mustavariksia. Yksittäisiä havaintoja on myös kulo- ja punakylkirastaasta. Punarintoja on tähän mennessä havaittu vain yksi, Porin Enäjärvellä talvehtimista yrittävä lintu.

Pulmusista osa muuttaa, osa jää talvehtimaan. Suurin parvi toistaiseksi on ollut Nakkilan Leistilänjärvellä 12. joulukuuta nähty 54 linnun kerääntymä.

Muutama harvinaisuuskin on piristänyt alkutalven lintumaailmaa. Pikku-uikuista on kertynyt useampikin havainto Eurasta, Eurajoelta, Kokemäeltä, Säkylän Köyliöstä sekä Sastamalan Kiikasta. Tunturikiuru nähtiin muuttavana 2. joulukuuta Porin Pietniemessä. Kangaskiuru nähtiin joulukuun alussa sekä Porin Pietniemessä, että Porin Reposaaressa.

Kuningaskalastajasta on maakunnasta myös kaksi havaintoa. Toiselle, Porin keskustan tuntumassa jokirannassa ja suiston alueella talvehtineelle linnulle kävi huonosti. Lintu nähtiin yllättäen viime lauantaina aamupäivällä lentelemässä Hallituskadulla, kenties sulapaikkaa ja sitä myöten ravintoa etsimässä.

Kuitenkin jo saman aamupäivän aikana lintu löytyi jalkakäytävältä Valtakadun varrelta, mahdollisesti ikkunaan törmänneenä. Kuningaskalastaja oli löydettäessä vielä elossa, mutta menehtyi pian löydön jälkeen hoidosta huolimatta.

Lähde: Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry/BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu.