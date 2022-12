Knauf on aiemminkin kunnostautunut energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämisessä. Knaufin kipsilevytehtaan hukkalämpö otetaan talteen ja ohjataan kaukolämpöverkkoon. Aurea Steel Oy:ssä valmistettu jättimäinen kaukolämpöakku siirrettiin vuosi sitten kevättalvella Kankaanpään kaupungin halki Vatajankosken Sähkön kaukolämpölaitokselle.

Knauf Oy tekee Kankaanpään kipsilevytehtaalleen 15 miljoonan euron investoinnin. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarkoitettuun investointiin 2 837 000 euron avustuksen viime perjantaina.

Knauf aikoo korvata kipsilevyjen tuotantoprosessissa nykyisin käyttämänsä nestekaasun sähköllä. Kyse on käytännössä siitä, että nestekaasupolttimet korvataan sähkövastuksilla.

”Kuivausuuni-investointi on ensimmäinen liike siihen suuntaan, että korvaamme nestekaasun käytön sähköllä. Uuni on itsessään suurikokoinen ja käyttää paljon energiaa. Vaikutus hiilijalanjäljen pienentämiseen on suuri ja siksi aloitamme siitä”, Knauf Oy:n toimitusjohtaja Pekka Torikka kertoo.

Investoinnin tavoitteena on parantaa valmistusprosessissa käytettävän kuivurin energiatehokkuutta ja samalla mahdollistaa vähennykset kasvihuonekaasupäästöissä.

”Kestävä kehitys on keskeisessä osassa Knauf Oy:n strategiaa. Kuivuri-investointi on osa suurempaa hankekokonaisuutta, jonka avulla pystymme puolittamaan omien toimintojemme hiilidioksidipäästöt selkeästi asetettua aikataulua nopeammin”, Torikka sanoo.

Samassa yhteydessä koko uunin rakenne uudistetaan energian käytön kannalta tehokkaammaksi. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä.

Nykyinen korkea sähkön hinta ei ollut torpedoimassa halua siirtyä nestekaasusta sähköön.

"Sähkön hinta on tällä hetkellä historiallisen korkealla ja heilahtelee voimakkaasti viikoittain. Kotimaisen sähköntuotannon jatkuvasti lisääntyessä odotamme saatavuuden paranevan ja hintojen laskevan tulevaisuudessa tasolle, jolla sähköstä tulee jälleen hinnaltaan kilpailukykyinen energiamuoto”, Torikka uskoo.

Yli 15 miljoonan euron investointihankkeessa Knaufin Kankaanpään kipsilevytehtaan kuivausuunin nestekaasupolttimet korvataan sähkövastuksilla.

Knauf on asettanut tavoitteekseen pienentää Suomen omien toimintojensa hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2032 mennessä. Vertailukohtana on vuoden 2021 taso.

”Olemme enemmän kuin tyytyväisiä voidessamme vastata ekologisesti kestävien tuotteiden kasvavaan kysyntään ja auttaa näin myös asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa, Torikka sanoo.

Tarkoitus on korvata vuositasolla noin 35 000 megawattituntia nestekaasuun pohjautuvaa energiankulutusta siirtymällä sähkön käyttöön. Nestekaasun korvaaminen kokonaan sähköllä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä jopa 8 000 tonnia vuodessa.

Knaufin hakemuksessaan esittämän arvion mukaan rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin neljä henkilötyövuotta. Hankkeen seurauksena ei synny uusia työpaikkoja, mutta investointi varmistaa tehtaan tuotannon jatkumisen.

Peräti 15 miljoonan euron investointi on yksi neljästä teollisuuden sähköistämisen hankkeesta, joille työ- ja elinkeinoministeriö myönsi avustusta.

Sähköistämiseen myönnettiin Euroopan unionin Next Generation EU -rahoituksella yhteensä lähes 10 miljoonaa euroa. Kankaanpäähän tästä summasta kohdentuu yli neljäsosa. Knaufin Kankaanpään tehtaan energiatehokkaan kuivurin saama 2,83 miljoonan euron osuus on toiseksi suurin niistä neljästä sähköistämishankkeesta, jotka saivat tukea.

”Päätös oli totta kai erittäin miellyttävä uutinen. Olemme tehneet valtavasti töitä hakemuksemme kanssa ja yhteydenpito ministeriön ja Knaufin välillä on ollut aktiivista ja säännöllistä. Valmistuttuaan investointimme vaikutukset CO2-päästöihin ovat välittömät ja melko suuret, siksi haluan uskoa, että tämä on puoltanut positiivista päätöstä ministeriössä”, Torikka sanoo.

Torikan mukaan tietoisuus hiilidioksidipäästöjen vaikutuksista on kasvanut myös rakennusteollisuudessa. Kankaanpään-investointi parantaa markkina-asemaa.

"Myös rakentamisessa on käynnissä valtavasti päästöihin liittyviä parannushankkeita. Asiakastarpeet muuttuvat monista eri syistä, eikä vähäisin niistä tällä hetkellä ole tarpeet vastuullisesti tuotetuista kestävää kehitystä edistävistä tuotteista ja palveluista. Haluamme ottaa vastuuta pyrkimyksessä päästöttömyyteen ja tarjota rakentamisen arvoketjuun silläkin alueella edelläkäyviä ja kestäviä ratkaisuja”, Torikka toteaa.

Sähköistämisessä isoin voittaja oli Uudessakaarlepyyssä toimiva Adven Oy, joka sai tukea kahdelle sähköistämishankkeelleen (3,6 ja 0,96 miljoonaa euroa). Janakkalassa toimiva Tervakoski Oy sai paperitehtaansa höyryntuotannon sähköistämiseen 2,56 miljoonaa.

Kipsilevytehtaansa osalta Knauf on aiemminkin ollut osallisena energiatehokkuuden, kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämisessä.

Vuonna 2021 Kankaanpään kipsilevytehdas toteutti yhteistyössä Vatajankosken Sähkön kanssa hukkalämmön talteenottolaitoksen. Aiemmin lämpö haihtui taivaan tuuliin, mutta nyt se otetaan talteen ja kattaa Kankaanpään kaukolämpöverkon kokonaisenergiantarpeesta vuositasolla noin kolmanneksen.

Knauf Oy:n johtaja Juha Raitio muistuttaa, että Knauf on globaali yritys, jolla on yli 200 tehdasta ympäri maailmaa.

"Meillä on todella laaja mahdollisuus hyödyntää ja viedä tätä suomalaista teknologiaa muihin maihin, kun saadaan tästä hyvä pilottihanke.