Satakunnan sisävedet voivat huonommin kuin suomalaiset vesistöt keskimäärin. Juurisyyt ovat pitkälti historiallisia ja maantieteellisiä.

Vesienhoidon parannustoimilla on kiire, koska tavoitteeksi on määritelty vesistöjen hyvä tila viimeistään vuonna 2027. Satakunnassa vesien tila on huonompi kuin Suomessa keskimäärin, vaikka asian parantamisen eteen on tehty paljon.

Näin voisi tiivistää tietopaketin, jolla Varsinais-Suomen ely-keskus lähestyi laajasti alueen tiedotusvälineitä loppuvuodesta.