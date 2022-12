Sini Tuomioja opiskeli tutkinnon yhdistääkseen kaiken osaamansa – paikallisoppaan töissä yhdistyvät näyttelijän, muusikon ja merkonomin taidot

Matkailupalveluiden tuottajaksi valmistunut Tuomisalo on aiemmin opiskellut muun muassa muusikon ammattitutkinnon. Seuraava opiskelupaikka on jo etsinnässä.

Pori, Ulvila

Tarinankertoja. Siinä yhdellä sanalla se, mitä Sini Tuomisalo on.

”Kun kerron tarinaa, kuulijat ovat hyppysissäni. Vain minä tiedän, mitä seuraavaksi tapahtuu.”

Innostus tarinoihin on tehnyt Tuomisalosta myös paikallisoppaan. Opastuksissa Tuomisalo pääsee yhdistämään kaikkea osaamaansa: parasta on, kun tavallisen opastuskierroksen sijaan pääsee eläytymään johonkin rooliin. Kotiseuduilla Reposaaressa turisteja on ilahduttanut ainakin juoruileva, paikallishistorian kiemuroita avaava hahmo, ja alueella kuvatun White Nights -elokuvan tuottaja.

”Olen tottunut hyppäämään roolista toiseen. Haluan tehdä opastuksia viihteen kautta niin, että ihmiset saavat myös nauraa ja yllättyä.”

Viimeiset puolitoista vuotta Tuomisalo on treenannut opastusten tekemistä opiskellessaan Sataedun Ulvilan toimipisteellä matkailupalveluiden tuottajaksi.

Kyseessä ei suinkaan ole Tuomisalon ensimmäinen tutkinto. Takataskusta löytyy niin ylioppilastutkinto kuin matkailualan merkonomin ja muusikonkin tutkinto. Into uusiin opintoihin syntyi, kun koronapandemia vei kulttuurialan työt. Oppaan töiden lisäksi Tuomisalo tekee kanttorin sijaisuuksia, musiikkia ja teatteria.

”Ajattelin, että tätä kautta voisi löytää uusia tuulia omaan tekemiseen.”

Tuomisalo suoritti opinnot puolessatoista vuodessa. Opintoihin kuului lukuisia opiskelijoiden järjestämiä retkiä ympäri Satakuntaa. Myös osa Tuomisalon järjestämistä retkistä johdatti Reposaaren maisemiin: Tuomisalo vei opiskelijatoverit ja opettajat ekotekoretkelle uimarantaa siivoamaan.

Kuka? Sini Tuomisalo Kotoisin Reposaaresta

Kulttuuri- ja matkailualan freelancer

Tekee opastuskierroksia, kanttorin sijaisuuksia, musiikkia ja esittävää taidetta.

Valmistuu Sataedu Ulvilasta matkailupalvelujen tuottajaksi.

Aiemmalta koulutukseltaan ylioppilas, matkailualan merkonomi, muusikko.

Fanittanut Brigitte Bardot’ta lapsesta saakka.

”Tarkoituksenani oli valmistua jo lokakuussa, mutta pitkittämällä valmistumista pystyin lähtemään vielä toiselle kahden kuukauden harjoittelujaksolle Fuengirolaan.”

Harjoittelu Aurinkorannoilla sijaitsevassa suomalaisessa kansalaisopistossa kannatti: Tuomisalolta kysyttiin, haluaisiko hän vetää harjoittelunsa aikana tekemiään opastuskierroksia myös keväällä 2023. Espanjassa Tuomisalo omaksui lapsuudenidolinsa Brigitte Bardot’n roolin.

”Espanjalaisille rooliopastukset olivat ihan uusi juttu. Minua haastateltiin moniin lehtiin, ja opastukseni pääsivät myös televisioon.”

Rooliopastuskierroksen suunnittelu vie paljon aikaa. Hahmon kehittelemisen lisäksi pitää suunnitella, mitä kaikkea kierroksen aikana haluaa kertoa. Tuomisalon suosikkipaikka on Turun maakunta-arkisto, jonne hän suuntaa taas joulun välipäivinä.

Siinä missä Tuomisalo valmistautuu kesän opastuksiin pitkin kevättä, Espanjassa rooli ja vuorosanat piti luoda ja oppia kolmessa viikossa.

”Oppaalle on aina etulyöntiasema, kun tuntee kaikki kadunkulmat jo lapsuudesta. Vaati kovaa työtä saada kaikki valmiiksi lyhyessä ajassa uudessa ympäristössä.”

Rooliopastukset herättivät runsaasti kiinnostusta Espanjassa. Mijas Comunicacion TV:n kuvausryhmä teki reportaasin Sini Tuomisalon opastetusta kävelyretkestä nimeltä Brigitte Bardot Aurinkorannoilla. Retken aikana kierrettiin Tuomisalon lapsuudenidoli Bardot’n jalanjäljissä, ja faktan lisäksi kierrokseen kuului myös juonellisuutta.

Korona-ajan myötä Tuomisalo huomasi, että ihmiset ovat kiinnostuneita lähialueilla retkeilystä. Hänen mielestään matkailualan yritysten pitäisi tarinallistaa kohteitaan rohkeasti. Siinä auttaisivat vanhan ajan paikallisoppaat.

”Paikallisoppaita tarvitaan. 70- ja 80-luvuilla heitä oli, nykyään ei paljoakaan. Tarinat saavat ihmiset innostumaan paikoista, niiden avulla saa turistijoukon tulemaan.”

”Paljon merkittävää Porin historiasta sijoittuu nimenomaan Meri-Poriin. Pikkupaikkakunnilla on tarinoita enemmän, kuin ehtii kertoa.”

Tuomisalon kesä on jo melko täynnä suunniteltujen opastusten ja näytelmän myötä. Aiemmissa näytelmissään Tuomisalo on usein käsitellyt historiaa, mutta nyt aiheena on tulevaisuus. Reposaaren matkailu on tapetilla myös näytelmässä.

Kevät Espanjassa, kesä Reposaaressa. Lähitulevaisuus on melko selvillä, mutta mitä sen jälkeen?

”Katselen netistä jo seuraavaa opiskelupaikkaa”, Tuomisalo nauraa.

”Ehkä sellaisen perässä voisi muuttaa vuodeksi ulkomaillekin. Opiskelu on ihanaa.”