Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli Tanja Kylanderille sokki. Nyt hän kanavoi energiansa kotimaansa auttamiseen Raumalta.

Tanja Kylander (vasemmalla), Tetiana Vidiakina, Ksenia Panachova ja Kateryna Solovei tarkistivat avustuskuorman paketoinnit. Tavoitteena on, että apu ehtisi perille jouluksi.

Rauma

Joulunalusviikolla Raumalta lähti Ukrainaan iso joulupaketti tarpeeseen. Rekka-autollinen, eli lähes 12 tonnia, sisälsi arkipäivän elämän välttämättömiä tarvikkeita.

Joulupaketin organisoija on Tanja Kylander ja hänen aloitteestaan aktivoitunut Ukrainan-Apu-Rauma-ryhmä. Sen ydinjoukko on syntyperältään ukrainalaisia, mutta avustusverkostoon on saatu mukaan myös muita auttajia Rauman ja Vakka-Suomen alueelta.

Tanja Kylanderin ja hänen yrittäjäpuolisonsa sekä heidän naapurinsa varastorakennuksista lastattiin ukrainalaisen kuljetusyrityksen kuorma-autoon muun muassa talvivaatteita, kenkiä, vaippoja ja lastentarvikkeita, leluja, elektroniikkaa, ruokatarpeita, lääkkeitä, makuupusseja ja varustusta armeijan sairaalaan.

Emmi Yli-Mattila kuormasi avustustavarat kuorma-autoon ja matkaan kohti Ukrainaan.

Kuorma tehtynä. Raumalta lähti jouluksi Ukrainaan lähes 12 tonnin avustuskuorma helpottamaan sodasta kärsivän kansan arkea..

Tavara-avustusten kokoaminen on vain osa operaatiota. Kuormien toimittaminen perille on oma ponnistuksensa.

Avustustavarat on pakattava laatikoihin, pinottava ja käärittävä kelmulla pitkän maantiematkan kestäväksi.

Kuljetuksen kulujen kattamiseen tarvitaan käteistä rahaa. Tanja Kylander kertoo, että viimeisimmän avustuserän rahti maksoi hieman vajaat 4 600 euroa. Hinnat vaihtelevat ja ovat tavallisesti 8 000–10 000 euroa. Siksi varainkeräyksellä on tärkeä osuus.

”Toivottavasti nyt lastattu kuorma saadaan perille joulun aikana tai ainakin mahdollisimman nopeasti”, Tanja Kylander huokaisi joulunalusviikolla.

Avustusryhmä oli hankkinut kuljetuspalvelun Ukrainassa toimivalta välitysorganisaatiolta ja ukrainalaiselta kuljetusyritykseltä.

Ensimmäinen koettelemus oli jo sovittuna kuljetuspäivänä. Rauman Vermuntilan kylän sijasta kuljettaja harhautui navigaattoriasetuksen virheen vuoksi Pyhärannan Santtion kylään ja suistui ojaan. Kuljettajan avuksi piti järjestää hinausapua.

Oma lukunsa on ajomatka Suomesta Ukrainaan. Joulukuormaa noutamaan tulleen kuorma-auton reitti kulki Baltian kautta Puolaan ja sieltä edelleen Ukrainaan pääkaupunkiin Kiovaan.

”Rajojen ylitys on vaihtelevaa. Jonoissa ja tullissa voi vuoro olla parhaimmillaan numerolla 20, hyvänä päivänä 300 ja joskus 800”, Kylander kertoo.

Avustuskuorma matkaa Kiovasta edelleen kaakkoiseen Ukrainaan, joka on kärsinyt Venäjän sotatoimista pahoin. Erityisinä avustuskohteina ovat Hersonin ja Mykolajevin alueet.

Avun jakamisesta vastaavat luotetut vapaaehtoiset yhteyshenkilöt.

Sydän ja ajatukset tuhotussa Hersonissa

Hersonista kotoisin oleva Tanja Kylander kertoo, että merkittävä osa hänen synnyinkaupungistaan on tuhoutunut Venäjän miehityksen aikana.

Ukrainan armeija vapautti Dnipro-joen läntisen puolen kaupunginosan 11. marraskuuta. Se oli ilon ja toivon hetki noin 300 000 asukkaan kaupungissa.

Sotakuukausien ajalta entisestä kotikaupungista ja lähialueen kylistä on paljastunut rakennusten ja perusrakenteiden laajan tuhoamisen lisäksi kaikkia mahdollisia kauheuksia.

”14-vuotias poika kertoi kuinka hänen ikäisiään oli vangittu ja kidutettu. Naisille on tehty mitä vain”, Tanja Kylander huokaa.

Hän lisää, että yksi hänen kavereistaan on menehtynyt rintamalla ja useimmat tutuista ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa. He ovat hakeutuneet turvallisemmille seuduille kotimaassaan ja ulkomaille. Hänen veljensä on lähtenyt Hersonista Kiovaan ja vanhemmat muuttaneet Suomen kautta Hollantiin.

Sodan ja hyökkäyksen seuraamukset eivät ole Hersonissa ohi, vaikka Venäjä on vetäytynyt joen toiselle puolelle ja kaupunki on raskaan aseistuksen kantaman sisällä.

Hyökkäyssota on Tanja Kylanderille yhä ja edelleen syvä järkytys, mutta se on myös saanut hänet ryhtymään avustustyöhön . Hän kertoo saaneensa 24. helmikuuta äidiltään viestin Venäjän hyökkäyksen alkamisesta herättyään aamulla. Viestiä oli vaikea uskoa ja mahdoton ymmärtää.

”Se oli sokki ja oli pakko alkaa tehdä jotain Ukrainan ja ukrainalaisten auttamiseksi”, Tanja Kylander muistelee helmikuun tapahtumia.

Hän kertoo aluksi jääneensä seuraaman uutisia, mutta sitten piti alkaa miettiä mitä voisi tehdä. Maaliskuun alussa hän perusti Facebookiin Ukrainan-apu-ryhmän, jossa on nyt 850 jäsentä.

Kylander kiittelee moneen kertaan suomalaisten avustusvalmiutta Ukrainan hyväksi ja toivoo sen jatkuvan. Tarvetta voi olla vielä pitkään.

”Sitä toivoisi, että sota loppuisi mahdollisimman pian ja Venäjä vetäytyisi. Sitä ei ole tosin näkyvissä. Sota voi olla pitkä, ei voi tietää”, hän pohtii.