Porin Leipä on myyty uudelle omistajalle, jolla on yllättävä tausta

Porin Leipä on saanut uuden omistajan joulukuussa.

Pori

Perinteikäs porilaisyritys Porin Leipä Oy on myyty uudelle omistajalle. 15.12. on solmittu yrityskauppa, jossa Porin Leivän osakekanta on siirtynyt uudelle omistajalle, toimitusjohtaja Petri Kivineva kertoo sähköpostitse.

Yhtiön omistajaksi palaa yhtiön perustajan Frans Meltovaaran pojanpoika Kari Meltovaara ja näin Porin Leipä liittyy osaksi Rosten-konsernia, jossa yrityksen juuret myös ovat. Rosten konsernilla on leipomoita sekä Turussa että Heinolassa.

Porin Leipä Oy on perinteikäs satakuntalainen perheyhtiö joka täytti tänä vuonna 75 vuotta ja on Porin suurimpien työllistäjien joukossa, kahdella leipomollaan ja myymäläleipomoilla.

Yrityksen perustivat Frans Meltovaara ja Yrjö Keurulainen. Omistajasuvut ovat aikanaan erkaantuneet ja Porin Leivän omistajiksi ovat jääneet Yrjö Keurulaisen perilliset.