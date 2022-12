Vanhan Rauman taiteilijaresidenssin sähkökulujen raju nousu uhkaa toimintaa.

Toiminnanjohtaja Hannele Kolsio on käynyt ahkerasti tarkistamassa taiteilijaresidenssi sähköpattereiden säätöjä ja huoneiston lämpötilaa. Tiedossa olevaan sähkölaskuun ei säädöillä ja säästöllä ei apua ole saatavissa.

Rauma

Energiakulujen nousu puree myös kulttuuriin ja taiteeseenkin yhä ankarammin. Raumalla kansainvälisille ja kotimaisille taiteilijoille määräaikaisia asuin- ja työtiloja tarjoava RaumArs -yhdistys on ajautunut vakaviin talousvaikeuksiin.

Taiteilijaresidenssiohjelma on toiminnanjohtaja Hannele Kolsion mukaan hankalassa tilanteessa, sillä Vanhassa Raumassa sijaitsevan yhdistyksen vuokrahuoneiston sähkölaskut ovat räjähtämässä.

”Vuonna 2020 sähkölaskumme oli 1 080 euroa, vuonna 1 440 euroa ja ensi vuoden arvio on 7 000 euroa. Nousua on noin 650 prosenttia”, Hannele Kolsio kauhistelee.

Yhdistys on kääntynyt Rauman kaupungin puoleen ja hakee 7 000 euron lisäavustusta toimintansa jatkon turvaamiseksi. Kolsion mukaan yhdistys on vaikeassa tilanteessa sillä 35 000–40 000 euron vuosibudjetti on saatu niukin naukin katettua Taiteen edistämiskeskuksen ja kulttuurialan säätiöiden avustuksilla sekä julkisella tuella.

Hannele Kolsio sanoo, ettei kuluista tinkiminen ole vaihtoehto, sillä taiteilijavierasasunnon ylläpitoa ja taiteilijaohjelmaa on tehty minimibudjetilla. Taiteilijat ovat esiintyneet ja työskennelleet Raumalla käytännössä miltei talkootyönä.

Kulubudjetin pääosa kertyy kahden huoneen ja keittiön asunnon vuokrakuluista, vesimaksuista, nettiyhteydessä ja nyt sitten räjähtämällä paisuvista sähköenergiakuluista. Huoneistossa on suora sähkölämmitys.

”Ulkomailla taiteilijoille residenssit ovat tarjonneet asumisen lisäksi tukea työskentelyyn ja matkakuluihin sekä jonkinlaisen palkkion. Osa taiteilijoista on tullut Raumalle omalla kustannuksellaan ja järjestäneet esimerkiksi työpajoja kouluissa ja taideterapiapajoja päihdehoidon asiakkaille”, Hannele Kolsio sanoo.

Satojen prosenttien nousu sähkölaskuun merkitsee Kolsion mukaan kohtalokasta talousrasitetta. Varsinaiseen toimintaan ei enää jäisi varoja ja epävarmaa on, että vakiorahoittajat voisivat nostaa osuuttaan.

Tukipyyntö kaupunginhallituksessa

Rauman kaupunginhallitus käsittelee Raumars ry:n tukihakemusta jouluviikon kokouksessaan, mutta avustuspäätös siirtynee tulevaan aikaan.

Museo- ja kulttuurijohtaja Risto Kupari esittää, että kaupunki ryhtyy selvittämään Raumalla toimivien yhdistysten avustusmäärärahojen määräaikaisen korottamisen tarvetta ja mahdollisuutta kohonneiden energiakustannusten lieventämiseen.

”Jos yhdelle myönnetään avustusta yksittäisellä päätöksellä, hakemuksia tulee ymmärrettävästi muiltakin”, Risto Kupari perustelee.

Hän katsoo, että yhdistystoiminnan tulee sopeuttaa toimintaansa, mutta kaupunki voisi harkita yhdistysten toiminnan tukemista samoilla periaatteilla kuin mitä hoidettiin koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten ongelmien tukeminen.

Mikäli kaupunginhallitus myöntyy lisätukeen ja harkinnanvaraisten sähköavustusten jakamiseen, se tulisi kaikkien raumalaisten yhdistysten haettavaksi yhdenmukaisilla hakuperusteilla, Risto Kupari ehdottaa.